Gol de Alexis Vega era válido

Buen calificativo encontró Archundia para calificar a sus árbitros, que arbitraje de Jorge A. Pérez que seguramente irá a la cancha nuevamente.

Nuevamente se enojó, encaró a los jugadores, les gritó y manoteó, pierde el control. Nuevamente el VAR con su pobre criterio agregando también el de Jorge anularon un gol legítimo a Chivas por un supuesto fuera de juego, igual que la jornada pasada con América donde Archundia salió a decir que estaba mal anulado.

Árbitro pita faltas, saca partido y tarjetero, la expulsión de Olivas lo único rescatable, pero tuvo que ir al VAR, estaba de frente y amonestó. Lo que no entendí es que en el partido América Vs Toluca el VAR fue Ángel Monroy y ahora lo designan al Chivas vs León y comete el mismo error, terrible error de la comisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ¿CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS JUGADORES LESIONADOS DEL AP22 HASTA EL MOMENTO?