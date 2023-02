Después de ver los arbitrajes de la Jornada 8, nos podemos dar cuenta que está muy cerca el día que veamos un arbitraje que le costará su carrera a un árbitro o el puesto a Benito Archundia.

No hay dirección, instrucción y mucho menos capacitación, no hay nadie de jerarquía que ponga un alto a todas las atrocidades que cometen los árbitros en la cancha, hay libertinaje total, cada quien arbitra como quiere y hace lo que quiere, designan jóvenes que no están con la madurez para dirigir Liga MX; están jugando con la carrera de los árbitros y pisoteando a los de mayor jerarquía. Compromisos entre comisionados y árbitros que los obliga a designarlos cada semana.

También ya sería bueno que sacaran de la zona de confort al chileno Osses, ya son dos presidentes de Comisión con los que está y no ha servido para nada su trabajo, no le exigen porque él viene contratado en un convenio con la empresa que provee el VAR a la FMF y venía en el paquete, por eso no lo pueden quitar.

Tanto con Arturo Brizio y ahora Benito es el tipo que más puñaladas les ha tirado por la espalda, está rodeado de árbitros que le hacen favores y su compromiso hacia ellos es muy grande, usa el arbitraje para sus fines, así que contamina las instrucciones técnicas con sus deseos personales y hace bajar la línea a los árbitros para que cumplan esas premisas, su fin quedar bien con los jefes y conservar su chamba pisoteando el arbitraje mexicano, si no me creen investiguen sus 'cochinadas' en Chile, por eso lo quitaron de presidente del arbitraje.

LA JORNADA

Adonai Escobedo (Atlas 0-1 Tigres), es el claro ejemplo de la falta de personalidad y jerarquía, 10 tarjetas amarillas y una roja, derivado que los jugadores no le creen y le hace falta credibilidad. Fernando Hernández (Querétaro 1-1 Mazatlán) , 16 minutos, seis faltas, cuatro tarjetas amarillas, notorio que no tiene idea de lo que es conducción, después de muchos años quieren cambiar su estilo a rudos cuando han sido tibios toda su carrera, imposible mejorarlos.

Qué le pasó a Marco Antonio Ortiz, ahora es un prepotente, encarador, provocador, sale en persecución de jugadores para amonestarlos por el tiempo para quedar bien con la Comisión no importa que rompa la regla, en la expulsión de Arzeno, del cuerpo técnico de Chivas, fue a provocarlo, lo encaró y lo expulsó por sus pistolas.

El conato de riña del final del partido fue provocado por Marco, por no saber finalizar el partido a tiempo, todo antirreglamentario, las amonestaciones y reanudación del partido, anda volando muy alto y por mal camino, directo a fracasar de continuar así.

Un par de fósiles que viven del arbitraje, Yair Miranda y Eduardo Galván, ojalá y en la FMF le dieran una revisadita a la lista de árbitros de Liga MX que reciben sueldo mensual, porque este par arbitra un partido cada seis meses y no creo que sea suficiente para recibir un sueldo que no se merecen.

Óscar Mejía, hasta cuándo se darán cuenta que no nació para el arbitraje, en Atlético de San Luis 1-1 Santos hizo de las suyas, en su reglamento no existe la simulación porque Murillo se tiró un clavado desde la tercera cuerda y no lo amonestó, sancionó un penalti a petición del asistente Erick Durán que no era, luego para evitar el problema en repetidas veces señaló al asistente para culparlo de que lo había sancionado, en la pérdida de tiempo se volvió cómplice.

Fernando 'Cantante' Guerrero (América 2-1 Xolos) anda desafinado, expulsó erróneamente a Domínguez, de Xolos, y permitió que Valdés, de América, le protestara todo el partido, eso de contar los segundos con la mano al portero de risa, ni que fuera futbol rápido.

Para cerrar, dos detalles, buen arbitraje de Santander (Pachuca 1-2 Toluca), buena fluidez, control y conducción, el mejor de la jornada, y por qué mandar a César Ramos de VAR y no de central, como si tuvieran muchos, que irrespetuosos con el mundialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMERICA LLEVA UN AÑO SIN PERDER EN EL ESTADIO AZTECA