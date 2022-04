El peor momento

No cabe duda de que el arbitraje mexicano pasa por una tremenda crisis encabezada por los FIFA, y si no veamos: en las últimas dos jornadas regresaron a la actividad tres árbitros FIFA: Marco Antonio Ortiz, quien se encontraba sancionado por indisciplina y rebeldía quedando fuera 6 semanas; Diego Montaño, 4 jornadas por bajo nivel, y el árbitro más sancionado en la historia del arbitraje mexicano, Óscar Macías, también con tres que acumuló, 7 en total en el torneo. Regresaron totalmente fuera de ritmo, por lo que sus trabajos fueron de escasa calidad. Hay que agregar al posible mundialista César Ramos, que no es el número uno de México y el cual lleva al momento dos años sin dirigir una Final.

Guerrero, el llamado publirrelacionista y que se olvidó del arbitraje serio y responsable; Santander, un árbitro muy irregular, ya que en ciertos partidos la soberbia se apodera de él y toma decisiones sin sustento de regla; Jorge A. Pérez, de lo mejor que hemos visto en el torneo, a pesar del mal trabajo en el Clásico del Norte; de los peores árbitros que he visto en la última década ¿no se sabe por qué sigue portando el GAFETE DE FIFA.

NÚMEROS

De los nueve árbitros FIFA, el bajo nivel es latente, ya que algunos no llegan ni a 50% en designaciones en 13 jornadas: Marco A. Ortiz con 4, Adonai Escobedo con 5, Macías y Montaño con 6. Y LOS QUE ENCABEZAN la lista son Santander con 10, Fernando Hernández, Pérez Durán y César Ramos con nueve.

FÓSILES

En esta última jornada se suscitaron designaciones muy irresponsables, empezando con el descongelado Eduardo Galván, que tenía desde el 6 de noviembre sin arbitrar, designándolo al Toluca vs Monterrey, teniendo consecuencias muy graves para el arbitraje y la Comisión de Árbitros. Otro que está dentro de este rubro es Yair Miranda, que después de varios años de confirmar que no nació para el arbitraje, lo mandan al Mazatlán vs Cruz Azul, donde Intriago da una patada por detrás a Carlos Rodríguez sin expulsarlo, derivado de esta acción el jugador de Cruz Azul estará fuera de las canchas por varias semanas lesionado. Aquí cabe la pregunta: ¿en dónde estaba el VAR?, ¿para Edgar Morales y Carlos Ayala no era tarjeta roja?, qué pobre criterio mostraron todos.

VIOLENCIA, S.O.S.

Se ha desatado la violencia en el futbol mexicano, hay varias acciones mal calificadas, lo malo, que los del VAR que salieron de la flamante certificación, no están haciendo bien su chamba, muchos jugadores que tienen que ser expulsados se quedan en la cancha, como Martínez, de Puebla; Cisneros, de Toluca; Janssen, de Monterrey; Ambriz, de San Luis, e Intriago, de Mazatlán.

Otro tema, los penaltis también está provocando problemas y protestas de los equipos, el increíble penalti de Janssen cuando pisa a Acevedo, otros donde los árbitros trataron de adivinar que era penal como el de Toluca vs Chivas y Querétaro vs Tigres.

Y el último tema que parece que en el futbol mexicano ya desapareció de las reglas de juego es la simulación.

Actualmente, al árbitro mexicano es muy fácil engañar y los jugadores exageran en jugadas dentro del área penal, pero mientras los árbitros no amonesten, los jugadores seguirán intentando engañarlos, urge solución en eso, o tendrán serios problemas para el final del torneo y la Liguilla.

Por último, quiero tocar el tema de la certificación del VAR. Cada jornada vemos que no sirvió mucho el gasto de la FMF para el mini curso que hubo para mejorar el funcionamiento del VAR, creo que salió peor, se están agravando las cosas por el bajo criterio de la gente que lo opera, y si en tres años que tuvieron al frente del VAR al señor Arturo Ángeles, no dio buen resultado, por eso lo quitaron, ¿creen que con un curso de una semana esto funcionará?

