Si el nuevo instructor de la Comisión de Árbitros, el chileno Enrique Osses, ya interviene en la capacitación, instrucción y designaciones.

Por favor párenlo, porque van dos semanas catastróficas del arbitraje, han confundido a los silbantes con el tema de aminorar la gran cantidad de faltas en los partidos, ahora hay violencia, dejan de sancionar faltas claras y no amonestan o expulsan, las protestas de los jugadores y de técnicos en cancha aumentan cada día y por lo que se ve no podrán detenerlas.

Si quieren cambiar el arbitraje a finales de torneo se equivocaron, los nazarenos necesitan de mucho trabajo para que a la gran mayoría los enseñen 'pitar', porque el arbitraje mexicano está saturado de elementos saca partidos y pita faltas, que sólo están por el '$$$$$$$' y no por ser figuras, a eso llevaron los comisionados al arbitraje mexicano.

Arturo Brizio comentó al inicio del torneo que por jornada sólo serían tres revisiones al VAR, ojalá y nos pueda explicar por qué en la Jornada 15 hubo 13 revisiones más las consultas silenciosas, vamos mejorando.

Otro tema a comentar es la falta de compromiso de los asistentes, ya no quieren sancionar nada, dejan morir sólo al árbitro, el fuera de juego se lo dejan al VAR, hay dos jugadas claves, la falta de Funes Mori que habían sanciona como penalti, y la falta era fuera del área.

No hay necesidad de ir al VAR la obligación del asistente era señalarlo, la otra, el gol anulado a Pumas, donde el asistente está a un paso de donde salió el balón y no lo señala, por lo que el VAR tuvo que revisar, mejor que no vayan y la FMF se ahorran una buena lana.

LA JORNADA

Lo de Jorge A. Pérez fue el acto más vergonzoso de los último años en el arbitraje, regresó a su nivel de hace cinco de años, cuando perdió el gafete de FIFA por su bajo nivel.

Esto no es nuevo, tienen un historial de retractarse de jugadas muy grande, de perder más de 10 minutos en una revisión de VAR, esto es el cambio en el arbitraje, esta es la nueva era de instrucción, esto es aminorar el número de faltas, esto es el mejor VAR del mundo, esto es estar entre los cinco mejores arbitrajes del mundo, qué pena con la Liga MX, qué pena con el arbitraje nacional y qué pena con el público en general.

En Necaxa ante Querétaro, aplaudí la designación de darle partido a Saúl Silva, pero después de enterarme lo que hizo en el juego de la Sub 20 entre Atlas y León una jornada antes, era para sancionarlo, pero bueno lo premiaron y destrozó el partido:

Valencia, DosSantos y Mendoza tenían que ser expulsados, agresiones claras que ni el VAR vio, seguramente estaban comiendo su torta, protestas de todos los jugadores, qué pena que no aprovechó la oportunidad, pintaba para más.

César Ramos en San Luis contra Puebla, no levanta, arbitra sin compromiso, muy soberbio y menospreciando los partidos, seguramente por eso lo sacaron de las finales el torneo pasado y ahora le dan partidos intrascendentes.

Diego Montaño no entiendo por qué no aceptan que renguea en los partidos y lo siguen designando, hace un gran esfuerzo por sacar el partido, no hay nada de bueno en detalles arbitrales.

Resaltar a Luis Enrique Santanderque logró un gran trabajo, Santander yFernando Guerrero se adueñaron del arbitraje con buenos trabajos, muy por encima del nivel de César Ramos, quien se estancó.

Alarmante jornada, ojalá y el cierre mejore, aunque se ve difícil, no podemos seguir viendo arbitrajes de tan bajo nivel, hay que chambear en la comisión de árbitros para mejorar, no siempre estarán becados, algún día tienen que desquitar lo que ganan.

