Hace unos días recibí una llamada de un buen amigo y exárbitro; lógico, la charla fue encaminada al arbitraje nacional y me comentó algo que había leído en mis columnas. Que todos los colegiados arbitran con sus propias reglas y las aplican como quieren y cuando quieren, no hay disciplina, pero me decía que me había hecho falta escribir que tienen un buen ejemplo, ya que su presidente, en los videos donde analiza cada jornada, también aplica sus propias reglas y las aplica según tiene que defender y proteger a sus árbitros de los errores cometidos.

Llegamos a la conclusión de que el Lic. Arturo Brizio tiene un trabajo muy complicado y difícil, hacer videos cada jornada, defender lo indefendible, proteger a sus árbitros de la crítica por sus malos trabajos debe de ser un desgaste físico y mental muy grande.

LA PANDEMIA

No es la primera vez que la Comisión de Árbitros maneja muy mal el tema de la pandemia, primero obligaron a los árbitros de Tercera y Segunda a presentarse a los entrenamientos en Bosque de Aragón sin pruebas de Covid-19, después realizaron pruebas físicas en un estacionamiento de CU sin autorización; ahora designaron a un asistente con coronavirus, con el gran riesgo de contagiar a todo el cuerpo arbitral, no habrá alguien que esté al pendiente de todo este asunto, porque se toman decisiones a la ligera y ponen en peligro a todo el arbitraje nacional.

LA JORNADA

El 'Cantante' Guerrero anda muy desafinado, afortunadamente Angulo no lesionó en el minuto 10 a su adversario, ni la falta sancionó, permitió seis faltas sobre Canelo y no hizo nada, ya es como burla, a Sambueza le cometieron tres y otras más que no le quiso sancionar, de verdad Guerrero no debe arbitrar, se van a arrepentir el día que haga una muy grande y ponga en riesgo a todo el arbitraje mexicano.

Diego Montaño no está físicamente bien, ahora sí fue árbitro central, por qué no salió del centro del campo, no pega un solo sprint, lejos de la jugada y muy lento, la revisión de la jugada del minuto 70 totalmente innecesaria, si sanciona la falta sobre Acebedo se evita perder cuatro minutos en la revisión, pensé que Diego estaría para grandes cosas, pero está muy lejos de lograr el éxito en su carrera.

César Ramos, el torneo pasado lo sacaron de las finales por su bajo nivel y de seguir arbitrando como lo está haciendo, seguramente le pasará lo mismo, hay por lo menos tres árbitros que andan mejor que César, pero se siente 'Pelé del arbitraje'. No sancionó un penal a favor de Pumas, que como es su costumbre no quiere revisar en el VAR, a Renato Ibarra le dejó de sancionar faltas muy claras, tal parece que llevaba esa consigna, la conducción de muy bajo nivel. Ojalá y recapacite, o alguien lo ayude a ser menos soberbio, eso está afectando su carrera.

Fernando Hernández. Es increíble que no haya expulsado a Quiñones, quien casi le arranca la cabeza a su adversario, lo sujetó del cuello y lo sacó del terreno de juego, y no hizo nada; el partido se tornó muy ríspido por la falta de autoridad, depende mucho de lo que sus asistentes y el VAR le digan para sacar el partido.

En Chivas no hubo árbitro, Isaac Rojas se presentó, pero no supo qué hacer, desde la patada de Flavio Santos sobre Vega donde no expulsó se perdió, todos le protestan, le gritan y manotean. Hay un penal a favor de chivas que no quiere revisar en el VAR y no lo sanciona, a Briseño le perdonó la segunda amarilla y no expulsó a Palos para cerrar con broche de oro.

Cada jornada vemos peores arbitrajes, ni al 50 por ciento de buenos trabajos llegan, el VAR no está funcionando y los árbitros no quieren mejorar; mientras no haya sanción para los malos arbitrajes no habrá responsabilidad y ganas de mejorar. Ojalá en verdad todos recapaciten y los directivos de la FMF exijan PROFESIONALISMO, tanto a los miembros de la Comisión, como a los árbitros.