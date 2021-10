Santander no tuvo problemas en el Volcán

Un partido que estaba decidido desde el minuto 12 no tiene ningún problema. Santander no tuvo problemas y no le exigió el partido pues se decidió muy rápido.

Lamentablemente sigo viendo un árbitro que tiene serios problemas de técnica arbitral, estorba y le da la espalda al balón y la jugada, es el líder en designaciones porque le ayudó mucho organizar la pretemporada y comidotas en Guanajuato. La comisión paga con designaciones cuando le hacen favores.

