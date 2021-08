Mazatlán vs Pachuca: No aprenden

Le dieron la oportunidad a Edgar Rangel y no hacen lo posible por mejorar. Me hubiera gustado ver a un árbitro con más desgaste físico, más cerca de la jugada pero como se sienten estrellas no hacen un máximo esfuerzo.

El penalti, totalmente inexistente; Ojalá y nos digan qué falta sancionó, varias inconsistencias en esta jugada: a) muchas dudas para sancionar la falta; b) estando a un metro de la jugada la sanciona fuera del area penal; c) cómo es posible que su asistente que está a 20 metros de la jugada le tiene que decir que es dentro del área. Independientemente que no hay falta, qué inseguridad mostró Rangel en esta acción, influye en el marcador del partido.