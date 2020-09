Mal anulado el gol del América contra Chivas

Un gran primer tiempo de Fernando Hernández en el América contra Chivas, amonestó en forma correcta y aplicó constantemente la ventaja, la calificación de faltas fue muy acertada.

En el segundo tiempo del Clásico amonesta a Ponce y Sánchez muy mal, faltas insignificantes y el gol anulado al América fue un error, me parece que Ponce busca el contacto e inventa una falta inexistente, no veo empujón y mucho menos sujetar, afortunadamente ganó America y ya no influyó en el marcador del partido.

