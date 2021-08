Instrucciones

"CONCILIADORES", esto es lo que ha solicitado el jefe del área técnica de la Comisión de Arbitraje a los silbantes, ya que tratan de evitar tarjetas a través del diálogo, por eso esta semana los árbitros aguantaron protestas airadas, cortes de manga y, lo peor, agresiones que no fueron expulsión.

Primero, que le bajaran a las tarjetas, luego el número de faltas, lo que da como resultado que los silbantes pierdan el control del partido, no hay mejor forma de evitar indisciplinas si muestran carácter, autoridad y personalidad, desgraciadamente esto se ha perdido en el arbitraje mexicano.

LA JORNADA

Empezaremos con el novato Daniel Quintero, que vimos en Querétaro contra León. Me gustaría preguntarle por qué el manotazo que le dio Kevin Ramírez a Santiago Colombatto en el pecho no es expulsión.

Por qué amonestó, si se la hubiera dado en la cara, mostraría la tarjeta roja, no sé cuál sea la diferencia, en los dos casos es expulsión; en el minuto 47 jalan de la playera a Santiago Ormeño, estando el señor Quintero atrás de la jugada.

Es un claro penalti que no quiso sancionar, otra pena máxima más que no sancionó fue al minuto 89, cuando le dan una patada a Jean Meneses, en ambos casos está bien ubicado, pero sin decisión para sancionarlos, reciben la oportunidad y no aprovechan.

Diego Montaño en el Xolos ante Toluca, qué forma de sancionar faltas, hasta las que no son sancionaba, 35 faltas que no logró controlar, se guardó las tarjetas rojas o no llevaba, porque Tercero hace una entrada de expulsión al 9', y apenas amonesta.

También se la perdonó a Ortega, quien también abusó y dio tremenda patada a un adversario, al 87' hay un claro penalti sobre Castillo que no sancionó, ahora entiendo el porqué Montaño no aparece en Finales y ya tiene seis años en Liga MX y tres con gafete de FIFA, nada confiable.

Fernando Hernández en Chivas ante Juárez, el finalista de la temporada pasada empezó con mal arbitraje, en el primer tiempo hay dos buenas decisiones, en el gol de chivas un jugador está fuera del terreno de juego, salió por acción de juego y por eso sigue habilitando, en el segundo gol de Juárez hay una mano accidental de un jugador de Juárez y la deja correr perfectamente. Hay que comentar que la regla cambió y las manos del atacante ya no serán sancionadas como anteriormente se hacía, en el segundo tiempo hay un penalti sobre Zaldívar, ya que lo empujan por la espalda y no lo sancionó, a García le perdonó la expulsión después de darle muy fuerte a Brizuela con los tachones, es muy irregular, no mantiene el mismo nivel durante el partido.

Marco A. Ortiz, qué decepción, en Tigres frente a Santos su arbitraje fue bastante malo, expulsa a Thauvin gracias al VAR, porque había amonestado, Nico López da una patada a un adversario no estando el balón en juego, agresión que convirtió en amonestación, al 90' hay un codazo sobre González y a pesar de ir al monitor no expulsó ni sancionó penal, el peor de la jornada.

Óscar Macías influyó en el marcador sancionando un tiro libre por una mano inexistente, de esta acción Atlético de San Luis logra su primer gol. Juan Dinneno cometió cuatro faltas en el primer tiempo de cinco de Pumas y no fue amonestado, se la pasó hablando con los jugadores y la respuesta que obtuvo fueron más protestas y cortes de manga, ya no lo designen por favor.

Llevamos tres jornadas y ninguna a salido bien, muchas indisciplinas, protestas y quejas de los técnicos, habrá que poner un remedio a la gran cantidad de fallas que están cometiendo los árbitros, bien por darle oportunidad a los jóvenes, pero no aprovechan.

Y si no mejoran seguiremos viendo árbitros que ya nada tienen que hacer en el arbitraje, Santander, Macías, Mejía y Adonai Escobedo ya no deberían arbitrar pero si los jóvenes no hacen buenos trabajos seguiremos viendo a estos fósiles que no ofrecen garantía cuando arbitran.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÉSAR RAMOS: CONTRASTANTE