El daño está hecho

Hace ya cuatro años de la llegada de Arturo Brizio a la Comisión de Árbitros, bien recuerdo que a su arribo comentó que el arbitraje tenía 13 años de rezago, bueno, pues ahora hay que aumentarle cuatro más, porque en su gestión el abandono ha sido peor, sus grandes desaciertos fueron:

• Traer a SU COMPADRE Arturo Ángeles, que vino a desunir al grupo, formando una cofradía y dejar en la ruina la capacitación e instrucción de los árbitros, tres años que se fueron a la basura y un gasto innecesario para la FMF.

• Aceptar a Jorge Gasso, Carlos González y Mauricio Morales en la instrucción de los árbitros, finalmente corrieron a Gasso y Carlos, pero dejó al peor que sólo ve por la carrera de su hijo y de sus amigos, y agregó a los brillantes Julio Escobar y Quetzalli Alvarado, que sirven para lo mismo.

• Permitir el negocio de José Santana en las Divisiones inferiores, en donde también obligó a los árbitros a tomar clases de inglés con su esposa, a la cual tenían que pagar obligatoriamente una cuota mensual o de lo contrario no recibían designación.

• Correr del arbitraje a elementos por su escasa calidad y desconocimiento de la reglas de juego y luego aceptarlos en el VAR; ejemplo, Jonathan Hernández Juárez.

• No acatar los protocolos del VAR (estatutos de la FMF y del IFAB), en donde se obliga que los operadores deben ser árbitros de jerarquía o del máximo nivel, o sea que arbitraron en Liga MX, en México eso no funciona, porque hay un gran número de árbitros que nunca dirigieron en Liga MX; ejemplo: Arturo Cruz Hurtado, Moreno Roa, Miguel A. Reynoso, el francés Fabrice Plancon, Igor Flores, Cristian Ramírez, etc., etc., etc. Sin olvidar a Miguel A. Chacón Viveros, que nunca fue un árbitro estelar.

No pido una docena, no pido media docena, sólo que me den el nombre de un árbitro que hayan sacado en su administración, uno solo por favor, no se da seguimiento a los árbitros y mucho menos oportunidades.

El arbitraje está estancado, se la viven designando a los 'cuates', protegiendo a determinado grupo y se olvidaron de buscar nuevos talentos para el arbitraje mexicano, en poco tiempo el arbitraje se quedará sin figuras o futuras promesas, esto derivado de la inoperancia en la instrucción, capacitación de los árbitros y dirección.

LOS VIDEOS

Este tema ha venido a dañar la imagen de Arturo Brizio, el problema es que ya nadie le cree, bueno ni sus propios árbitros que han bautizado este tema como “LOS VIDEOS DE BRIZOLANDIA”.

El salir y defender cada semana ha salido contraproducente porque en lugar de presionar a los árbitros para mejorar, los ha llevado a una zona de confort padrísima; arbitran mal, los defienden; arbitran mal, los designan; arbitran mal, van de VAR o de cuarto árbitro. Se ha vuelto muy solapador el tema de los videos, ojalá y dejara de hacerlo porque de verdad no aporta nada a la opinión pública y es claro que sólo sale a DEFENDER LO INDEFENDIBLE.

ASCENSO

Al no existir árbitros prospectos para ocupar un lugar en el arbitraje mexicano, es notable el abandono en las categorías de ascenso incluyendo el Femenil, hoy en día podemos ver partidos en diferentes categorías y no cabe duda que en Expansión, Femenil, Segunda y Tercera no hay capacitación, todos tienen los mismos errores de técnica arbitral y aplicación de las reglas de juego, así cómo quieren tener árbitros para el futuro.

En el caso del Femenil, fue difundido en aquella conferencia virtual por parte de Arturo Brizio que tiene cuatro árbitras candidatas para el próximo Mundial, candidatas por parte de la FIFA, Concacaf o sólo son números que la propia Comisión inventó, imposible que se pueda dar, por qué ilusionar a las chicas con mentiras, sólo inflar los números, con el abandono que tienen en instrucción las quieren debutar en Expansión. Por favor, qué no vieron en la Liguilla el BAJO NIVEL QUE TIENEN, hay mucho talento, pero están totalmente abandonadas.

ATOLE CON EL DEDO

En la Jornada 1 aplaudí que designaran a ocho novatos y pensé que iba en serio, pero los volvieron a ilusionar como cada TORNEO LO HACEN, Les dan un juego y luego los olvidan y creen que sacándolos de cuartos árbitros, donde están haciendo maestría, van aprender. Ejemplos hay muchos, pero estos son los más notorios:

• Ulises Rangel lleva cinco torneos con cuatro partidos únicamente; y en el Guard1anes 2021, 13 de cuarto árbitro.

• Mario Humberto Vargas, misma situación del anterior; y en el Guard1anes 2021, 13 de cuarto arbitro.

• Saúl Alfredo Silva, tres torneos con cinco juegos; y en el Guard1anes 2021, 12 de cuarto árbitro.

• Juan Andrés Esquivel, tres torneos con cuatro partidos; y en el Guard1anes 2021, 15 de cuarto árbitro y uno de central en Expansión.

Y el que más causa extrañeza es Alejandro Funk, nueve torneos con 16 partidos, (1.7 partido por temporada) debutó en el Clausura 2017 y, quien a pesar de equivocarse en aquel partido Atlas vs Querétaro del Apertura 2020, en donde destrozo la regla de juego, lo siguen manteniendo y sólo lo designaron un solo juego en este torneo; y 12 de cuarto árbitro, como para qué lo quieren.

LOS FIFA

Si ya les dimos los pormenores de la poca calidad de capacitación en el arbitraje, en el aspecto internacional es de lamentarse todavía más. Cuando Arturo Brizio llega en el 2017 había 10 árbitros centrales y 10 árbitros asistentes portando el gafete de FIFA, los portadores han venido a menos. En 2018, nueve centrales y 10 asistentes; en 2019, 10 centrales, pero primera sorpresa, sólo ocho asistentes; en 2020 otra sorpresa, nueve centrales y, más de lamentarse, ocho asistentes; y el acabose, en 2021, nueve centrales y, qué creen, sólo siete asistentes.

Así como vamos la lista seguirá disminuyendo, hay que recordar que Brizio prometió a Óscar Mejía el gafete de FIFA, pero la Concacaf decidió no otorgárselo por su edad y baja capacidad.

LOS CONVENIOS

Hace algunos meses se dio a conocer el convenio con la federación española con intercambio de todos los aspectos arbitrales, situación que nunca se dio aunque lo anunciaron con bombos y platillos, ahora salen que habrá un acuerdo innovador con la federación ecuatoriana, por lo que surgen preguntas:

• ¿A quién van a traer de prosapia del arbitraje ecuatoriano?

• Con todo respeto, ¿habrá algún árbitro en ese país que tenga mejor historial que los mexicanos?

• Qué situación innovadora tiene el arbitraje ecuatoriano que tenga que copiarle el mexicano, o si tienen mejor infraestructura si así fuera qué instructores mexicanos mandarían en este intercambio, se tienen.

• Y una pregunta para cerrar con broche de oro: ¿la 'imposición' del chileno Osses en la Comisión de Arbitraje no está dando el resultado que se esperaba, que hay que recurrir al arbitraje ecuatoriano?

CONCACAF

Después de que no fue nombrado ningún árbitro de la Liga MX a los Juegos Olímpicos, veo con agrado que cuatro árbitros están en la lista de convocados a la Copa Oro, lógico, no todos tendrán la oportunidad de arbitrar, también el gran número de gente del VAR esto considerando que sólo dos países en Concacaf lo utilizan, pero algo que me dejo sorprendido es que ningún miembro de la Comisión de Árbitros está en la lista de Instructores o visores del evento más importante de la Confederación, pero más sorprendido quede cuando vi que el representante de México es José Luis Camargo, que trabaja en Guatemala como jefe de instrucción, vaya sorpresa que me llevé, será que no hay alguien de jerarquía en México para asistir como instructor o visor, será que no quieren ver ni en pintura a los miembros de la Comisión de Árbitros en Concacaf. Vaya situación la de nuestra Comisión de Árbitros, están haciendo historia.

