Eduardo Galván, ¡Uff!

¿Cuándo llegara el día que Eduardo Galvan sancione una falta importante en el partido sin ayuda del VAR?, la jornada pasada le dijeron de un penal, ahora la expulsión de Rios que todo mundo vio menos Galvan, cuanta incapacidad muestra cada que arbitra, es una pérdida de tiempo mantenerlo en Liga MX.

Así le traigan a Pierluigi Collina de instructor nunca va aprender, en el min 39 hay una falta de Sanvezzo sobre Salcedo que no sanciona, El mismo Sanvezzo toma el balón e inicia un avance prometedor, afortunadamente para Galvan no lograron el gol, la calificación de faltas pésima, no sé si tenga problemas de visión o es muy malo.

Y la expulsión de Sanvezzo y el penal también el VAR se las tiene que decir, confirmado que malo es.

