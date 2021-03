Eduardo Galván dio vergüenza en el Toluca vs Atlas

Vergüenza y tristeza me dio ver cómo los árbitros del Toluca contra Atlas no se hicieron respetar. Eduardo Galván, uno de los consentidos de Brizio, se dejó gritar, protestar y manotear por Sambueza, no hizo nada, también a su asistente Martinez le tocó regaño y mostró poco compañerismo al no protegerlo.

Galván no sabe arbitrar, tiene CERO conducción y calificación de faltas, es un pita faltas.

Hubo 32 faltas que no logró controlar, lo rescatable fue la amonestación para Acosta por simular, lo demás solo para sacar el partido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS: NO PASÓ DEL EMPATE CON TOLUCA, PERO SUMA CINCO PARTIDOS SIN PERDER