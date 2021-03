Cortina de humo

Cuando las Comisiones de Árbitros han tenido a bien invitar o contratar instructores para impartir cursos a sus silbantes, lo han pregonado con bombo y platillo, como fue con aquellos dos últimos, Massino Busacca y Jorge Larrionda, de International Board.

Sin embargo, después de la frustrada contratación del español Mallenco por el alto sueldo que iba a devengar, optaron por traer al chileno Enrique Osses, cobrando 8 mil dólares mensuales, más casa, seguro de gastos médicos mayores, despensa, transporte, así como visa de trabajo y boletos de avión.

Pero o sorpresa, hasta esta fecha la Comisión de Árbitros no ha llevado a cabo la presentación oficial, siendo Mauricio Morales y QUETZALLI ALVARADO, que por cierto no se preparó y en la presentación ante los árbitros y asesores de la Liga de Expansión no se sabía el currículo de Osses, una vergüenza y falta de respeto para el chileno.

Tal parece que no les cayó nada bien su llegada, tendrán miedo que se dé cuenta de todas las fechorías que hacen con las designaciones y de cómo manejan el arbitraje nacional, pero también cabe la pregunta, porque no la hizo el presidente de la Comisión de Árbitros dada la jerarquía del señor Osses y de la importancia del puesto que tendrá el mesías chileno.

Con todo esto se puede especular que dicha contratación no fue del agrado del presidente, parece que nada tuvo que ver con su llegada o bien no lo tomaron en cuenta y le fue impuesto por los federativos ante el mal paso del arbitraje nacional.

Ya hubo enfrentamientos con los miembros de la comisión, ya que cuando el señor Osses solicitó revisar las designaciones de la jornada pasada, los MIEMBROS DE LA COMISIÓN antes mencionados le impidieron hacerlo, se espera una guerra de poder, pero lo cierto es que bloquean sus intervenciones en designaciones y opinión de los partidos al señor Osses, entonces para qué lo trajeron.

Por último, con esto nos damos cuenta de la cloaca en la que ha caído el chileno, yo creo que nunca se esperaba que lo bloquearan y no lo dejaran trabajar.

