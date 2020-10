El arbitraje mexicano ha caído en un conformismo total creado por la propia Comisión de Árbitros, si hoy la instrucción es que los árbitros no influyan en el marcador del partido, que no traigan problemas a la Comisión de Árbitros con los equipos y que saquen el partido lo mejor posible, porque si logran hacerlo ya es ganancia, YO LES PREGUNTO, dónde quedó el buen arbitraje y aplicación de las reglas de juego, la buena conducción, la personalidad del árbitro, la jerarquía, dónde quedó la competencia sana entre los árbitros y el espíritu de superación, la lucha por arbitrar los mejores juegos cada semana, todo se perdió, hoy han creado árbitros saca partidos y pita faltas, escasos de recursos arbitrales y, lo más importante, árbitros que no saben arbitrar.

Designaciones

Lamentablemente, Diego Montaño fue diagnosticado de Covid-19 y no pudo arbitrar el clásico del norte, pero si tus mejores cartas para sustituirlo son Eduardo Galván que tampoco logró arbitrar por la misma causa y tiene que entrar Óscar Mejía, estamos amolados, dónde están los FIFA, Ramos, Guerrero, Ortiz, Santander o Fernández, por qué no recurrir a ellos con mayor experiencia, esto nos deja claro que las designaciones no son planeadas, y lo peor que Isaac Rojas, que dirigió el viernes en Puebla, tenga que viajar a Monterrey para estar de cuarto árbitro, yo les pregunto qué hubiera pasado si Mejía se lesiona en el partido, Isaac estaría físicamente apto para sustituirlo con menos de 24 horas de haber actuado ¿en verdad no hay más árbitros?

La Jornada

El caso de Adonaí Escobedo ya es alarmante, pero lo siguen apoyando MUCHO más que a otros, no tuvieron sensibilidad arbitral al repetirlo con el equipo Mazatlán cuando estuvo en el VAR contra Cruz Azul, EN VERDAD NO SE DIERON CUENTA, su arbitraje en Chivas vs Mazatlán nuevamente vuelve a mostrar escasez de CONOCIMIENTO, POR LO QUE LO BALCONEA SU PRESIDENTE EN EL ANÁLISIS DE LA JORNADA, el penalti sancionado a favor de Chivas por mano de Osuna está bien sancionado, pero de dónde saca la segunda amonestación, dejó con 10 jugadores a Mazatlán injustificadamente, el codazo sobre Mier es un claro penalti y expulsión, pero ni revisando la jugada en el VAR le atinó ¿hasta cuándo lo van a seguir designando? Estas son las consecuencias de la mala planeación de las designaciones.

Óscar Mejía, en el clásico del norte, recibió la oportunidad y se quedó corto con su arbitraje, sancionó hasta las que no eran faltas, lejos de la jugada y caminó en exceso, permitió que le protestaran y le gritaran a sus asistentes y la calificación de faltas fue de baja calidad, afortunadamente el marcador le facilita el partido, pero está lejos de ser el árbitro para este tipo de partidos.

Jorge A. Pérez, no entiendo por qué se enoja y empieza a gritar y perder el control del juego, el primer tiempo de muy buena calidad, pero el segundo fue diferente, no sanciona un penalti a favor de Cruz Azul por falta de Jiménez, la acción de Yotún en el 77' es de expulsión y ni la falta sancionó, después se enojó empezó a gritar y se perdió, es de lo mejor que hemos visto en el torneo, pero estas son las oportunidades para crecer y consolidarse en el arbitraje y no la aprovechó.

Fernando Guerrero, con buena actuación en Pumas, correcta expulsión de Álvarez que le permitió arbitrar con tranquilidad, César Ramos también hizo un buen trabajo en Juárez, en mi opinión mucho árbitro para el partido, los sobrantes como les pide la Comisión de Árbitros, sacaron los partidos.

Consejo

Solo quisiera darle un par de consejos a mi buen amigo Arturo Brizio, el primero que es urgente que mejore su área técnica, se le está cayendo a pedazos por la falta de buenos instructores y personalidad para dirigirse a los árbitros, ya nadie les cree y mucho menos les tienen confianza, y la segunda que ojalá y dejara de hacer sus análisis de cada jornada, todos se han dado cuenta que sólo sale a defender lo indefendible, que está confundiendo a la opinión futbolística porque sus bases reglamentarias son equivocadas.