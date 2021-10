Confirmada la 'anarquía'

Después de ver el video (defendiendo lo indefendible) de Arturo Brizio en el cual habla de las fallas y aciertos de la jornada, me queda totalmente confirmado que hay anarquía y cada árbitro aplica sus propias reglas.

En el partido de Tigres ante Pumas, comenta que la intervención del VAR está fuera de protocolo, por lo que Óscar Macías elimina la sanción y reanuda con balón a tierra.

En el Clásico Nacional, el VAR tenía que solicitar a César Ramos revisar la jugada de Calderón, pero no fue así, ahora dan a conocer las sanciones de César y de la gente que operó el VAR, porque era el Clásico y para aminorar todas las críticas que se les vinieron encima.

Lo malo que esto es de cada jornada y no hay solución, mas de tres años con la implementación de este sistema y no ha dado el resultado que se esperaba, qué está pasando, el instructor de VAR no funciona, el área técnica está fallando.

Urgen cambios en todos los aspectos dentro de la Comisión, es claro que los que están no han dado el resultado que se deseaba, hay árbitros que pueden mejorar, porque hay talento, pero hay que dedicarle más tiempo a la instrucción grupal y personal.

Como no está dando resultado el personal que opera el VAR, ahora recurre a los árbitros asistente FIFA como es el caso de Christian K. Espinoza, y Michel A. Morales, estarán preparados para operar en forma correcta, así como árbitros novatos como son los casos Edgar A. Morales y Guillermo Pacheco, será la mejor decisión para que esto mejore.

Algo que nunca había visto es la doble designación de un día para otro con todo y viaje, los señores Yair Miranda y Edgar Morales fueron designados en Necaxa ante Tijuana y qué creen, al siguiente día fueron designados al Querétaro frente a Chivas, no cumpliendo con el protocolo de llegar 24 horas antes a cada partido y no participar en la planeación del juego con el cuerpo arbitral.

Para este fin de semana en la Jornada 12, nuevamente designan a Edgar Morales dos partidos, qué afortunado tener a su papá Mauricio. Morales en la comisión, le consigue cuatro por semana.

DESIGNACIONES

Nuevamente, vemos a Fernando Guerrero en un partido importante, lógico porque es el mejor y el apagafuegos de la Comisión de Árbitros, ya que cuando hay problemas con un equipo lo mandan como fue el caso de América y por eso lo designan a Pachuca, ahora va al Chivas contra Atlas, un buen partido para un buen árbitro.

El América ante Pumas lo lleva Jorge A. Pérez, que mientras no se enoje todo marcha bien, ha tenido muchos altibajos en los dos últimos torneos, esperemos que este partido le sirva para levantar el vuelo y luche nuevamente por la final.

Aplaudo la decisión de darle oportunidad a los novatos Quintero y Cáceres, prefiero mil veces ver a jóvenes que a veteranos que son un muro y que impiden el progreso del arbitraje como son Macías, Isaac Rojas, Adonai Escobedo y otros más.

Otra buena designación es la de Marco A. Ortiz en el Tigres ante Necaxa, ojalá y no muestre 10 tarjetas como lo hizo en el partido pasado, que ocupe de sus recursos arbitrales, personalidad y carácter, lógico acompañado de un buen arbitraje. Los demás es pan con lo mismo, Santander, Fernando Hernández y Mejía sin mejoría, yo creo que ponen en riesgo los partidos, pero no hay más.

Esperemos que la Jornada 12 sea mejor arbitrada y nuestro querido Arturo Brizio no tenga que salir la próxima semana a defender a sus pupilos o mandar cartas disculpándose por malos arbitrajes. Suerte señores de negro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENRIQUE SANTANDER ESTÁ TOTALMENTE ESTANCADO