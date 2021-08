César Ramos: Contrastante

América vs Puebla

Muy buen primer tiempo de César Ramos con dos decisiones importantes, la primera al minuto 15, cuando le protestan un penalti por falta que nunca existió sobre Martínez. El penalti a favor de América, bien sancionado.

En el segundo tiempo, le perdonó la tarjeta roja a Lainez en dos ocasiones, muchas faltas que no logró controlar ya que sancionaba hasta las que no eran (30) y cuatro amarillas que no sirvieron de mucho.