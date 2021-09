Carnaval arbitral

La décima jornada es la muestra del mal momento que pasa el arbitraje. Hacen falta muchas cosas por hacer y carecen de otras.

No es necesario que salgan a defender cada semana o disculparse por lo errores, si no hay mejoría en los trabajos, no sirve de nada. El tiempo que emplean en elaborar sus videos mejor que lo ocupen en capacitación. Se les fue de las manos el control del arbitraje y ahora tendrán que redoblar esfuerzos para recuperarlo; ojalá que lo logren.

Hay muchas cosas por corregir. Capacitación e instrucción de los árbitros es urgente mejorarla. No hay trabajo grupal y mucho menos personal, aunque no lo crean hace falta mucha práctica en cancha, ya que la técnica arbitral es deficiente. El tema reglamentario es preocupante, ya que en Liga MX no pueden fallar. Hay que trabajar mucho en las categorías de ascenso, sobre todo en Expansión donde hay un total abandono, ahí están los árbitros del futuro, pero no los capacitan correctamente y se están estancando o fracasando.

LA JORNADA

Cómo entender a los designadores cuando recurren al que se dice el mejor árbitro, incluso mundialista, César Ramos, para el partido de mayor trascendencia del torneo (América vs Chivas) no respaldándolo con un cuarto oficial de jerarquía, pero más criticable no mandar de VAR a personas de mayor experiencia en el tema, como es el caso del señor Yair Miranda, que recientemente asistió a Juegos Olímpicos, y ponen en el camioncito a una persona que sólo arbitró un solo partido en Primera División, no cumpliéndose el protocolo de las reglas de juego, ahí están los resultados.

En el desempeño del mundialista se puede especular que en la acción de Calderón del minuto 29 no se percate de la magnitud del golpe y que el VAR bien pudo ayudarlo, pero creo no les tuvo confianza. Después, en el primer conato de riña, al minuto 44, tampoco el VAR le ayuda para tomar la medida disciplinaria con el americanista Sánchez, que le propina un zape en la nuca a su agresor Calderón.

Lo más criticable es no expulsar a Ponce que toma violentamente la cara de Henry Martín, picándole un ojo, permaneciendo el VAR impávido.

Siguiendo con el desempeño de los silbantes, en el Puebla vs Cruz Azul, al conseguir el equipo local su gol, el asistente número dos fue indeciso para concederlo, ya que no se percata que el defensor Aldrete está fuera del terreno de juego habilitando al anotador. Es de párvulos ese tipo de decisiones.

En Tijuana vs Mazatlán, Adonai Escobedo, al minuto 2, no sanciona penalti sobre Fidel Martínez y el VAR no lo saca del error; después, al minuto 40, decreta penalti contra los visitantes, interviniendo el VAR y después de consultar el monitor se desiste, pero al minuto 87 se presenta lo más chusco de su accionar, al sancionar una mano del defensor local; sin embargo, cuando se percatan que es dentro del área, el VAR interviene para que consulte el monitor desistiéndose y reanudando con balón a tierra. Se espantó porque era penalti y le daba posibilidades de ganar al visitante.

Otro hecho chusco se presenta cuando, al minuto 83, el silbante Óscar Macías sanciona falta de Pumas sobre su diagonal, rodeándolo seis jugadores visitantes protestándole airadamente teniéndose que retractarse complaciendo a los capitalinos, reanudando con balón a tierra. ¡De pena ajena!

Otro caso donde las reglas se rompen fue en Toluca vs Atlético de San Luis, cuando al minuto 18, un jugador visitante simula una falta dentro del área, estando Santander a escasos cinco metros y decide que no hay falta, pero vaya sorpresa, después de más de dos minutos de seguir el juego, el VAR (Guerrero y J. Sevilla) le solicitan que acuda al monitor, decretando penalti inexistente a favor del equipo visitante

Como verán, el protocolo del VAR está hecho pedazos por lo que podemos concluir, pobres equipos y pobre futbol mexicano. ¡Ufff, ufff, ufff! Se me acabó el espacio.

Pero NO todo fue negativo, ya que en la Jornada 11 ningún árbitro que despedazaron los partidos de los arriba mencionados aparecen designados. ¡Por fin una buena decisión administrativa!