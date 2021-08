Adonai Escobedo: Pita faltas

Monterrey vs Pumas

Sigue sin mostrar por qué porta el gafete de FIFA, Adonai Escobedo debe dar las gracias a los equipos que no le ocasionaron problemas porque es notorio que está convertido en un pita faltas.

Velarde cometió cuatro faltas en el primer tiempo y no fue amonestado a pesar que tres de ellas eran de tarjeta amarilla. Sanciona todo y muchas faltas inventa; de conducción, control y lectura de partido no sabe nada. No sé si dándole un curso intensivo de principiante pueda mejorar.