No le quedó otra al presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, que salir a defender la semana pasada a Santander para poderlo designar al Cruz Azul vs América.

Hay que recordar que en el partido Monterrey vs Necaxa, el jugador necaxista Aguirre propinó un rodillazo en la cabeza a un adversario, sin duda tarjeta roja, pero salieron con la jalada de que la tarjeta amarilla estaba bien.

¡Cuánto hay que mentir para poder designar un árbitro! Qué pena que se haya caído tan bajo.

El torneo pasado fue a Fernando Hernández, que lo protegieron y en Semifinales lo descansaron para meterlo en forma directa a la Final, ahora no tengo ninguna duda que harán lo mismo con Santander para que llegue a la gran Final.

Lo malo que demuestra su escasa calidad arbitral al no sancionar un claro penalti sobre Orbelín y expulsar al americanista Aguilera. Estaba muy cerca de la jugada, pero como es su costumbre, las jugadas que lo comprometen se las deja al VAR.

El terror del arbitraje. Hay que darle gracias a la FIFA en alto grado que se lo llevan y no participará en la Liguilla, se lo llevan de VAR que es donde menos daño hace. En el juego SAN LUIS vs MONTERREY Adonai Escobedo da una muestra de su pobreza al aplicar las reglas.

INICIANDO MUY TEMPRANO en los minuto 1 y 2 dejando sin amonestación a Díaz que reparte patadas que merecían tarjeta amarilla, sin olvidar la de Chávez al 19' por patada sobre Vergara, así como la carga violenta sobre Poncho González, que también merecían amonestación.

Afortunadamente cuenta con la ayuda del VAR al anular al minuto 63 el gol de Vergara porque Funes Mori participa, y al 65' también acude al monitor para amonestar a Sanabria, pero al minuto 80, dada la falta de credibilidad, ambas bancas se encaran en donde el pobre cuarto árbitro da una demostración de que es bueno para sacar borrachos.

Pérez Durán, el enojón. Esa actitud que ha tomado como norma, debería emplearla cuando se presentó el codazo de Rodríguez, que estando a escasos 30 centímetros no se percata o se hace el que no vio para no comprometerse y el VAR entra en su auxilio para expulsar al jugador lagunero.

¿Cómo calificar este proceder del árbitro FIFA? ¿Irresponsable, les vale o libertinaje? Sin olvidarnos de la misma actitud cuando al minuto 63 Torres le da un manotazo a Dos Santos y nadie lo vio, le dijo el VAR y no quiso hacer nada porque era expulsión o ni el VAR la vio.

Óscar Macías, es necesario que el VAR lo llame para amonestar a Angulo, creo que para ESO NO ES EL VAR. Les da muy bajo valor a sus tarjetas, amonesta en faltas que no ameritan y donde amerita las guarda, no hay control disciplinario ni del juego, estará en la Liguilla porque no hay más, a temblar.

Diego Montaño. Qué pena escuchar la forma en que le gritó Nahuel. En el minuto 6 lo amonesta por el pisotón, pero lo gritos y los manoteos, ¿dónde los deja?

Increíble que en el minuto 63 existan dos balones en el terreno de juego y los dos son jugados por Quiñones con el pie y no pare el partido, tema reglamentario. Otro que no merece estar en Liguilla, pero nos lo tendremos que chutar.

Nuevamente, Guerrero y Marco Ortiz no tienen problemas. El primero con buen trabajo, no muestra tarjetas porque los jugadores confían en él y respetan sus decisiones. Marco Ortiz sanciono un penalti inexistente, pero el VAR lo apoyo y decidió no sancionarlo. Sólo la acción de Venegas, si lo amonestó por dar un codazo, entonces es tarjeta roja, ni falta es y amonestó al local.

Por último, gran problema tiene la Comisión de Árbitros, ya que se les van tres árbitros que no estarán en Liguilla, Guerrero, Fernando Hernández y Adonaí Escobedo. Los dos primeros son necesarios y el tercero no importa mucho, les quedan seis FIFA y tres son confiables, por lo que tendrán que ir con la pedacearía o designar al Ave María dame puntería.