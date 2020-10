Tata Martino no se enteró de la relevancia del #NoEraPenal

A Gerardo Martino le pregunté si recordaba el ‘No era Penal’, para así establecer una referencia entre los enfrentamientos México vs. Holanda. Dio la sensación de que no tenía mucha idea. “No recuerdo mi opinión al respecto; sí que trajo controversia, porque, si mal no recuerdo, fue cerca del final del partido, ¿no?”.

No es que haya pasado en la Jornada 14 de futbol mexicano, cuando no sabía nada de nosotros. ¡Sucedió en una Copa del Mundo! No porque a Martino no le haya interesado demasiado, quiere decir que el aficionado mexicano lo haya olvidado.

Aquella pifia arbitral arrancó el ansiado quinto partido de la Selección Mexicana. El ‘Tata’ no se enteró de esa relevancia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ASÍ SERÁ LA ALINEACIÓN DEL TRI CONTRA HOLANDA

Sepan que desconocer la historia es aminorar mejorar el futuro.