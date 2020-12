Messi corre y hace la presión en la salida y asfixia al arquero. Se manda un pique de 20 metros, pero no acelera cuando tiene el balón y campo abierto.

No es por actitud.

Porque corre.

Es porque no tiene confianza...

Messi puede jugar de Xavi.

Pero juega mejor de Messi.

Tirarse 40 metros atrás lo convertiría en el mejor 6 de la historia, si hubiera querido. Pero su legado reclama ser el distinto de las libertades que pisa la última zona. Ahí es determinante. Atrás es bueno, pero complementario.

Le costó un mundo hacer el gol del triunfo, contra el Levante. Pero fue su 600 con la ‘10’. Niveles de crisis.

