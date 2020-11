Aguirre no dirigirá al Chicharito Hernández

Javier Aguirre está más cerca de la MLS, que de México. De entrada, en el futbol norteamericano sí quisiera darle continuidad a su profesión como director técnico; en cambio, en la Liga MX preferiría ser directivo. Lo cierto, es que, en entrevista con RÉCORD, el Vasco aclara que el Galaxy no se le ha acercado. Aguirre no dirigirá a Javier ‘Chicharito’ Hernández, por lo menos, no este año.

¿Te han buscado de la MLS?

“Sí me gustaría ir a la MLS. Nunca se sabe. He hablado con un par de equipos de la MLS, pero no con el Galaxy. Tengo entendido que esperarán hasta el final de la temporada para buscar entrenador”.

¿Has pensado volver a México?

Sí, claro, quiero volver a México, porque es mi casa, es mi patria y quiero morir ahí. No sé hacer otra cosa que no sea algo vinculado al futbol. Así me veo en unos años, volviendo a México, trabajando o bien en un equipo de futbol o relacionado. No me veo en otra faceta. No te diría como entrenador, no creo. Cerré una etapa. No me siento capacitado, 19 años fuera, 38 torneos cortos, pierdes mucho ritmo y vigencia, pero sí en otro cargo en el que me podría desempeñar y ayudar con mi experiencia y contactos. De momento, todavía quiero estirar mi carrera profesional, ver qué oportunidades se presentan en el futuro inmediato.

O sea, no es porque la Liga MX no esté a tu nivel. Para aclararlo…

No, en lo absoluto. Al contrario, estoy diciendo que podría ir mañana a cualquier equipo mexicano en un puesto en el que sería más útil que en el banquillo. Hay un montón de chavos jóvenes mexicanos muy preparados y que están capacitadísimos. Qué bueno que me das la oportunidad de aclarar que he tenido chanche, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, ha sido por menosprecio, ni muchísimo menos, sino porque he preferido la opción de estar en el extranjero.

¿Has tenido ofertas?

Sí he tenido, durante estos 19 años, un montón de invitaciones para volver. Tengo muchos amigos en México. He tomado la decisión de mantenerme firme en dirigir fuera. Es un proyecto que inicié hace muchos años que me ha llevado a conocer culturas milenarias como la japonesa o la egipcia; países nuevos fantásticos como Emiratos Árabes Unidos y me di un año sabático de maravilla viajando por Europa. Son cosas que agradezco de la vida. Es una decisión que tomé. Han sido bastantitos equipos. Conozco a casi todos los dueños de los equipos que crecieron conmigo y hoy están en puestos directivos.

