En plena Fecha FIFA arrancará el Play-In de la Liga MX y apenas un día después que México se enfrente a Honduras en el Estadio Azteca, con el alto riesgo de que si alguno de los participantes tiene seleccionados, no los pueda usar.

Los partidos entre el siete contra el ocho, y el nueve vs el diez, están contemplados para jugarse el miércoles 22 de noviembre para que el sábado 25 se juegue el del perdedor del 7 vs 8 enfrentando al vencedor del 9 vs 10 con la intención de que el miércoles 29 de noviembre se jueguen las Idas de los Cuartos de Final.

A LA ESPERA

En la Federación Mexicana de Futbol están enterados que el Puebla hoy tiene audiencia en el VAR en Suiza por el tema de los 3 puntos que le quitaron en el partidos contra Xolos.

Los fallos en el TAS son inapelables y la decisión se tiene que respetar, por lo tanto, si la resolución es favorable, a los Camoteros les tendrán que regresar los 3 puntos y quitárselos a Xolos y en caso de que falle a favor de la Femexfut, ya no habrá otra instancia y Puebla tendrá que acatar.

LOS MISMOS

La convocatoria de Jaime Lozano para los partidos ante Honduras será casi la misma que encaró los duelos contra Ghana y Alemania.

Las novedades serán muy pocas, si a caso el regreso del Piojo Alvarado en lugar de Jordi Cortizo, y está pendiente la situación del Chucky Lozano, quien en cuestión de horas le dará una respuesta al técnico de si puede estar o no para los duelos ante los catrachos.

