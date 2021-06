Selección Mexicana Sub 23 jugará el amistoso contra Panamá

PETICIÓN

Los organizadores del partido entre Panamá y México a celebrarse en Nashville el 30 de junio le han pedido a la Dirección de Selecciones Nacionales que Gerardo Martino pueda estar en la banca a pesar de que el que jugará será el equipo de Jaime Lozano. El tema es que el partido se promovió como si fuera la Selección Mayor de México y al final será la Preolímpica la que se presente para jugar ese duelo y no quieren exponerse a críticas de que vendieron a un equipo y al final se presentará otro. El “ Tata” Martino desde el 24 estará en Los Angeles trabajando de cara a la Copa de Oro y tendría que haber una pausa para estar en Nashville al lado de Jaime Lozano.

TRANSFORMACIÓN

Con 10 caras nuevas y buscando todavía un par de zagueros centrales, Necaxa es el equipo que mas ha movido el mercado de verano, ya que dejaron ir a 13 elementos hasta el momento. Los de Aguascalientes han incorporado a los uruguayos Poggi y Oliveros, así como al argentino Quiroga que regresa al equipo. Otros jugadores que llegan son Jesús Escoboza (América), Quintana (Pumas), “Oso” González (León), Jonathan González (Rayados), Luis García (Atlante), “Guamerucito” García (Cimarrones) y Alan Medina (América). Los Rayos descartaron el regreso de Gallegos y buscan dos defensores centrales. Entre los 13 que causan baja destacan los casos de los españoles Bilbao e Ian González.

DIA CLAVE

El lunes se llevará a cabo la Asamblea Virtual de la Liga de Expansión donde el tema medular si se acepta o no al Irapuato y si se juega con 17 o 18 equipos el próximo torneo. Hace unos días en una reunión informal, los dirigentes de la Liga informaron a los directivos de los clubes que la participación de Rayados de Monterrey con un equipo filial está confirmada como el equipo 17 y queda pendiente el caso del Irapuato. Aunque se manejan nombres como Caimanes de Colima, Alacranes de Durango y Gavilanes de Matamoros como posibles alternativas, la realidad es que si no es Irapuato tendrán que jugar con 17, ya que no hay otro que reuna los requisitos en este momento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA ORO: CANADÁ INCLUYÓ EN LISTA PRELIMINAR A MARCELO FLORES