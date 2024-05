Después de un torneo muy complicado donde a pesar de tener contrato con Bravos de Juárez no fue tomado en cuenta para nada, el portero Alfredo Talavera analiza la posibilidad del retiro. El cancerbero todavía tenía contrato vigente, pero llegó a un acuerdo para desligarse y regresar a su domicilio en la ciudad de Querétaro. Talavera no tuvo un solo minuto en el torneo, ya que cuando se lesionó Jurado, el entrenador prefirió debutar a Benny Díaz.

MULTADOS

Bravos con 177 millones de pesos de multa y Xolos con 174 son los equipos de Liga MX que más dinero han pagado por concepto de las multas por quedar entre los tres últimos lugares del porcentaje. Los dos cuadros, en tres ocasiones, han terminado en esos lugares y, por lo tanto, han tenido que hacer el pago correspondiente. Mazatlán, por su parte, en dos ocasiones ha terminado en esa zona y ha tenido que pagar 66 millones de pesos. Hay que recordar que anteriormente las multas eran de 120, 70 y 50 millones de pesos, pero después de la pandemia se hizo una reducción y quedaron en 80, 47 y 33 millones.

SON MAYORÍA

Durante las casi 4 horas que duró la reunión de dirigentes de Liga de Expansión en Guadalajara, el tema central fue la fusión con la Sub 23 en la cual la mayoría no está de acuerdo, ya que consideran que en este momento no ayudaría al desarrollo de la categoría. Hace dos semanas se reunieron en la Federación con los dirigentes y les expusieron su inconformidad y se les pidió que lo volvieran a analizar, por ello se reunieron en Guadalajara y la conclusión en la misma fue que no quieren fusionarse. La intención de la Liga es hacer una sola categoría que se llame Expansión Sub 23 y que se integre con los 18 clubes de Primera División y los 15 de Expansión y que se dividan en dos grupos. Los directivos de Expansión buscarán hablar con la gente de la Liga para hacerles saber su decisión.

