¿Quiénes serán los rivales del Tri en la próxima Fecha FIFA?

RIVALES

Nigeria, Ecuador, Uruguay y Paraguay serán los rivales de México que anunciará hoy SUM en la conferencia de prensa en Dallas, Texas. La actividad del equipo mexicano iniciaría el 28 de mayo en Dallas, enfrentando a Nigeria. Posteriormente se enfrentaría a Ecuador y Uruguay, y luego tendría que celebrar los dos partidos de Nations League ante Jamaica y Surinam. El partido ante Paraguay sería el 31 de agosto y solo faltaría confirmar los dos compromisos de la Fecha FIFA de septiembre, que serían los últimos antes de enfrentar a Polonia en el arranque del Mundial. Por contrato, la Selección de México tiene que jugar cinco partidos amistosos al año para SUM en Estados Unidos, pero, el problema es que se deben algunos de hace dos años por el tema de la pandemia.

NO VIAJA

La intención de Gerardo 'Tata' Martino era la de viajar hoy a Dallas, Texas, para estar presente en la conferencia de SUM en la cual se anunciarán los rivales para los próximos partidos amistosos de México en Estados Unidos, sin embargo, el oculista le recomendó que no se suba a un avión todavía, ya que podría ser riesgoso, y le recomendó guardar unos días más de reposo. El entrenador de la Selección Mexicana está siendo atendido de un problema de retina que no le permitió viajar a Honduras al partido eliminatorio de hace un par de semanas. A finales del mes próximo México viajará a Estados Unidos para realizar una concentración de casi un mes y para entonces se espera que el Tata ya reciba el alta medica para poder estar con el equipo.

CONSERVADOR

Será el manejo que le dará el cuerpo técnico de Cruz Azul a la lesión de Carlos Rodríguez con la intención de que en un tiempo de entre ocho y 12 semanas el mediocampista pueda estar de regreso en la cancha, sin tener que recurrir a una operación. De acuerdo a las radiografías la fisura no está desplazada, por ello se consideró que no era necesario un procedimiento quirúrgico. Durante cuatro semanas, Charly utilizará una bota de yeso con la recomendación de no apoyar o apoyar lo menos posible, y después de ese tiempo empezará la rehabilitación. Al evitar la intervención se considera que la lesión fue menos grave de lo que se pensó en un principio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOLEADOR DE ARABIA SAUDITA SE FRACTURÓ Y ES DUDA PARA EL MUNDIAL.