¿Quién ordenó video emotivo para despedir al Piojo?

DESAGRAVIO

Desde las altas esferas del América se consideró que se excedieron con Miguel Herrera en el comunicado sobre la despedida del timonel, donde en el documento oficial prácticamente se le responsabilizó de todo el fracaso, por ese motivo se dio la orden de que se publicara un agradecimiento a Herrera para tratar de bajarle un poquito. Toda la estructura deportiva del América, quitando al español Rubén Herrera, responsable de fuerzas básicas, son personas ligadas a Miguel Herrera y a quienes no les gustó la forma en que despidieron al entrenador.

DESEQUILIBRIO

Un par de refuerzos que sepan jugar pegados a la banda es lo que le ha pedido Ignacio Ambriz a la directiva del León. El estratega de los esmeraldas ya convenció a Nacho González de seguir seis meses más con los verdes y ya tiene a Víctor Dávila, que se desempeña como delantero. No hay muchas opciones en el futbol mexicano de jugadores de esas condiciones que puedan ser negociados, por ello en el radar de los verdes se encuentran elementos como Francisco Figueroa (Pachuca), Pablo Barrera (San Luis) y Elías Hernández (Cruz Azul).

OTRA DE ARBITRAJE

En la Tercera División es obligación que el equipo local en cada partido acredite los servicios de un médico, y en caso de no hacerlo el encuentro no se juega. En el duelo entre Manzanillo y Ayense, que se celebró en Tonalá, cancha que tiene registrado el equipo de Colima, los de Manzanillo presentaron la cédula de un doctor, sin embargo, cuando un jugador del cuadro de Ayotlán necesitó de atención se dieron cuenta que no era el de la cédula y que el muchacho que portaba una bata blanca no tenía ni idea de medicina.

Al medio tiempo el presidente de Ayense fue a la caseta arbitral a reclamar por qué los silbantes no habían checado la identidad del supuesto médico tal y como lo establece el reglamento. Los árbitros le dijeron que sí lo habían checado y se hicieron de palabras y no suspendieron el juego a pesar de que quedó claro que había una suplantación del médico.

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación y se prevén castigos para Manzanillo por haber puesto a una persona que no es doctor, a los árbitros por no haber checado un detalle tan importante y al presidente del Ayotlán por los insultos al cuerpo arbitral. El encuentro concluyó dos por cero a favor de Ayense y si se aplica el reglamento lo ganará tres por cero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA: 'FUE INJUSTA MI SALIDA DEL AMÉRICA'