¿Qué días se jugarían los partidos del repechaje?

REGLAMENTO

Será hasta el próximo lunes cuando se lleve a cabo la reunión vía zoom de los cuatro equipos que serán locales en el Repechaje para elegir día y fecha de los partidos, en el entendido de que el artículo 17 del reglamento de competencia establece que los encuentros se tienen que jugar obligatoriamente sábado y domingo. Toluca y Santos llevan mano en la elección de día y hora, y Puebla y Cruz Azul tendrán que adaptarse a los horarios que queden disponibles. Todo apunta a que Toluca y Santos seleccionarían jugar en domingo, por lo tanto Puebla y Cruz Azul lo tendrían que hacer en sábado. El reglamento dice que solo en caso de contingencia se podría mover a otro día, lo cual por ahora no aplica. En la repesca no hay tiempos extras y en caso de empate en 90 minutos se tendría que recurrir a penales para elegir al ganador.

DIFERENTE CRITERIO

El 18 de septiembre del 2020 en el partido entre Mazatlán y Cruz Azul, en el penalti cobrado por Jonathan Rodríguez, Adonaí Escobedo estaba en el VAR, y el sábado pasado en el América contra Monterrey en la pena máxima ejecutada por Roger Martínez, de nueva cuenta Adonaí Escobedo estaba en el VAR, es decir, le tocaron las dos jugadas similares y que se sancionaron diferente. En Mazatlán se dio por bueno el gol y en el Azteca se anuló. Habrá que esperar la explicación de Arturo Brizio, ya que en el caso de Mazatlán el dirigente de los silbantes manifestó que fue correcto haber concedido el gol.

AUSENCIAS

Giovani Reyna (Dortmund), Gyasi Zardes (Columbus Crew), Josh Sargent (Norwich City), Mattew Hope (Mallorca), Tim Ream (Fulham) y James Sandd (New York City) no fueron considerados por el técnico Berhalter para el partido ante México del viernes en Cincinnati, lo cual llama la atención ya que fueron importantes en las recientes victorias que los norteamericanos tuvieron contra México en Copa de Oro y en Liga de Naciones. Los norteamericanos podrán contar de nueva cuenta con Pulisic, que no pudo estar en Fecha FIFA de octubre por estar lesionado.

