El silbante canadiense, Drew Fischer, ignoró por completo el protocolo de FIFA a pesar de los reiterados gritos de “Puto” que se lanzaron en el Estadio Levi's durante el partido de México y Qatar. El sonido local intervino en un par de ocasiones con mensajes para tratar de calmar los ánimos con mensajes al respecto.

El árbitro se “olvidó” de las recomendaciones de FIFA y no frenó el encuentro tal y como lo establece el protocolo del propio organismo. El visor del partido reportó el incidente y habrá que esperar si se dicta alguna sanción que en parte sería para México y para la propia Concacaf que es la organizadora del torneo.

MUCHA GENTE

La delegación de México es la más numerosa de las 16 selecciones que participan en la Copa de Oro. El grupo mexicano está integrado por cerca de 70 personas, 23 son los jugadores registrados, el cuerpo técnico son alrededor de 15 personas y el resto son personal de muchas áreas de la federación.

Hay personas de logística, seguridad, redes sociales, contabilidad, patrocinios, comercialización, entre otros. Inclusive en el grupo hay personal de la marca de ropa que patrocina a la Selección que en todo momento están integrados a la delegación y viajan con el grupo para checar que todos utilicen la marca que tiene contrato con el equipo nacional.

RETIRAN INVITACIÓN

La Liga de Expansión le informó a Alacranes de Durango que les retira la invitación para jugar en su categoría, por lo tanto, el club tiene que regresar a la Segunda División. Desde finales del torneo pasado, cuando los dirigentes informaron a la Liga que cambiaban de presidente y que entraba de presidente el ingeniero Roberto Zermeño en lugar de Ciro Castillo, la rama respondió que no aceptaba al nuevo dirigente y por ello en las juntas ya no hubo cabida para la gente de Durango y la semana pasada les informaron que ya no podrán jugar en Expansión, por ello se han tardado en publicar el nuevo calendario que esta semana deberá estar listo ya sin los Alacranes.

