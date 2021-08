¿Por qué el Mudo Aguirre cobró el primer penalti vs Brasil?

ELEGIDOS

Eduardo 'Mudo' Aguirre está considerado por el cuerpo técnico de la Selección Olímpica como el mejor ejecutor de penales en los entrenamientos, por ello no dudaron en colocarlo como primera opción cuando el delantero de Santos se apuntó para cobrar ante Brasil. Desde hace tiempo se venían ensayando los penales en los entrenamientos, por ello el cuerpo técnico llevaba una cuenta de la efectividad de los cobradores y el “Mudo” era el mejor, mientras que Johan Vásquez pateó en la Final del Preolímpico, lo hizo bien y en la prácticas es de los mejores. Al no estar en la cancha ya jugadores como Vega y Córdova, se pensó en Aguirre y Vásquez como los primeros, Charly como tercero y les tocaría cerrar a Luis Romo y “Piojo” Alvarado, quienes ya no pudieron cobrar, al acertar Brasil en sus primeras cuatro ejecuciones.

DOLIDO

Casi 30 minutos tardó Alexis Vega en levantarse de la hielera en la que se quedó sentado al final de los penales contra Brasil. Varios de sus compañeros intentaban consolarlo y llevarlo al vestidor, sin embargo, delantero de Chivas prefirió quedarse ahí, solo, con la mirada perdida y por momentos escuchando las respuestas que a unos metros ofrecía Dani Alves que se paró a atender a medios de todo el mundo. El propio Jaime Lozano se acercó a Vega para hablar con el ofensivo que fue uno de los que más demostraron su dolor por no poder acceder a la medalla de oro.

NO SE PUDO

De cara al partido por el tercer lugar, México vislumbró la posibilidad de concentrase en un hotel y no en la Villa Olímpica, sin embargo, el Comité Organizador Internacional no se los permitió y les informó que tienen que regresar al recinto olímpico, ya que así se estableció desde el principio. El motivo de buscar estar en un hotel era el tema del descanso de los jugadores en camas normales y no de cartón; sobre todo vigilar la alimentación, pretendiendo una mejor recuperación después del desgaste ante los brasileños. A México lo obligan a regresar a la Villa Olímpica y a Japón como ha sido durante todo los Olímpicos le permiten concentrarse en las instalaciones de la Federación de Japón.

