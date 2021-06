¿Por qué Chucky y HH no irán a Tokio?

MALAS Y BUENAS

Es definitivo que el Napoli no cederá a Chucky Lozano para los Juegos Olímpicos. El club europeo, ante la posibilidad de poder negociar al mexicano en este verano, tomó la decisión de no cederlo, y en el caso de Héctor Herrera se decidió este martes que lo mejor es que se quede a jugar la Copa Oro, y que sea Luis Romo el que vaya como refuerzo mayor a los Juegos Olímpicos. Con Herrera no hubo negativa oficial del Atlético de Madrid y fue el mismo cuerpo técnico de la Selección Mayor el que decidió que el volante se quede a jugar la Copa Oro, con lo cual las dos primeras opciones de Jaime Lozano como refuerzos mayores quedaron descartados. En el caso de Lainez todavía no hay una respuesta contundente, pero en la Dirección de Selecciones Nacionales piensan que al final podrán tener el sí del Betis para que Diego pueda estar en Olímpicos.

NO HAY MÁS

La no llegada de Héctor Herrera, Jaime Lozano la suplirá con Luis Romo, el gran problema es en el ataque, donde se necesita un delantero mexicano que milite en la Liga MX para que pueda ser cedido sin problemas y es ahí donde todos los caminos conducen a Henry Martín, ya que no existen muchas opciones, tomando en cuenta que Lozano, Tecatito, Pizarro, Chicharito y Pulido están descartados, ya que será el mismo caso que con Chucky. El cuerpo técnico le da vueltas y vueltas y en todas terminan en Henry Martín, lo cual significa que el yucateco estará en los Juegos Olímpicos.

POCOS LUGARES

Luis Malagón, Vladimir Loroña, Johan Vásquez, Jesús Angulo, Erick Aguirre, Joaquín Esquivel, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdova, Jesús 'Canelo' Angulo, Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega son los elementos que tienen un lugar seguro para la lista definitiva de Juegos Olímpicos. Si le agregamos los tres refuerzos mayores ya son 15 y solamente quedarían tres lugares disponibles, y es ahí donde Jaime Lozano tiene dudas. César Montes, Tiba Sepúlveda y el Toro Guzmán compiten por un puesto en la zaga central. En medio campo Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Marcel Ruiz y Alejandro Zendejas todos ellos pelean por un posible lugar, y lo mismo en el ataque, donde el cuerpo técnico espera el desenlace del caso Diego Lainez, y si el zurdo no es cedido, entonces se abre la posibilidad para Jairo Torres, Eduardo Aguirre, Santiago Muñoz y el Chaquito Giménez. Jaime Lozano todavía tendrá un partido más, que es el del 30 en Nashville ante Panamá, para despejar las dudas.

