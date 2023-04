Plan de reestructuración en Liga MX será complicado

AJUSTE

En su visita a todos los clubes de la Liga MX, Mikel Arriola se ha dado cuenta de que será complicado que el plan de reestructuración que les ha presentado se pueda aprobar en su totalidad y por ello el presidente de la Liga, junto con su gente, vislumbra la posibilidad de hacer algunas adecuaciones.

A finales del mes de enero, Arriola presentará su plan, en el que destacan la eliminación del Repechaje, el regreso del Ascenso y el descenso, la reducción de extranjeros y trabajar para que se puedan exportar más jugadores a Europa.

SEMBLANTEAR

Será principios de mayo cuando se lleve a cabo la Asamblea de Dueñosy ahí se definirán los cambios que seaprueben para el torneo venidero.

La intención de Mikel Arreola es que todos los dueñs conozcan desde ahora el proyecto y ver qué modificaciones se le tienen que realizar, tomando en cuenta que al final la Asamblea de Dueños es la máxima instancia del futbol mexicano. El futuro de la Liga Expansión MX, con o sin ascenso o descenso, es una de las grandes dudas.

UNA MANITA

Desde la Liga de Expansión MX se les ha solicitado a los árbitros que en lo posible les ayuden a los equipos para que no se den casos de alguna alineación indebida, como en la de Cimarrones, que perdió en la mesa por no tener el número mínimo de menores. Ante dicha situación, los cuartos árbitros tendrán más trabajo, ya que al mo- mento de los cambios se ingresarán al sistema para que no se viole el reglamento. Evidentemente, esto es responsabilidad de los clubes.

