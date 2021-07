México enfrentará a Selección 'B' de Nigeria

CUADRO B

El que presentará Nigeria esta noche en Los Angeles frente a México, ya que el cuadro africano convocó a puros futbolistas de la liga local de Nigeria y no fueron llamados los nigerianos que militan y sobresalen en algunos clubes importantes del mundo, como son los casos de Iheanacho y Ndidi en el Leicester, de Onuachú en el Genk, Moses Simon en el Nantes, Aribo en el Rangers, Success en el Watford, el portero Maduka Okoye en el Rotterdam y Awaziem en el Boavista, entre otros.

El cuerpo técnico no convocó a ninguno de los titulares y apostó por elementos locales y por algunos jóvenes de la Sub 20. No es fácil para SUM en estos tiempos conseguir rivales de jerarquía que acepten viajar con titulares a Estados Unidos para jugar partidos amistosos.

SACUDIDA

Prácticamente un equipo nuevo tendrá el San Luis, siendo el club que hasta el momento ha hecho más contrataciones con más de 15 caras nuevas, entra ellas muchas de novatos. Los potosinos hicieron una sacudida y prescindieron de Ibañez, Mayada, Gino, Izquierdo, Barrera, Noya, Escalante, Sánchez, Rodríguez y Gallegos, entre otros.

Con la nueva directiva han llegado Barovero, Barreiro, Coelho, Sanabria y un grupo de novatos donde destacan Adrián Lozano (Santos), Moragrega (Atlante), Sánchez (Tepatitlán), Clemente (América), Orona (Pachuca) y Cantú (Monterrey), entre otros. Al momento suman 17 caras nuevas, más el cuerpo técnico con la llegada del uruguayo Marcelo Méndez como nuevo estratega y con el objetivo de no repetir en la zona de multas.

ASCIEDEN CUATRO

Mientras que de Segunda a Liga de Expansión todavía está por verse si asciende deportivamente el campeón Irapuato, de Tercera a Segunda subirán cuatro equipos, ya que el año pasado por el tema de la pandemia no hubo ascensos.

A la categoría A, ascendieron Fuertes del Fortín, que juegan en Fortín Veracruz y RC 11-28 que tiene su sede en la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Esos dos clubes van a competir en la categoría que supuestamente tiene derecho al ascenso, mientras que a la categoría B que no asciende van Toluca y Cafessa, este último juega en el Estadio Jalisco en Guadalajara.

