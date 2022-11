Martino, con poco tiempo para valorar a Jiménez y Tecatito

PREOCUPACIÓN

El no saber con exactitud cuándo podrán estar en Girona Raúl Jiménez y Jesús 'Tecatito' Corona ha generado preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, ya que el plan es que estuvieran desde el primer día de trabajo en España para seguir de cerca su evolución. A Raúl el Wolverhampton le indicó que tenía que regresar a la sede del club para ser valorado por el cuerpo médico del club, y en el caso del Tecatito no han podido llegar a un acuerdo con el Sevilla para que sea liberado. De acuerdo al reglamento de FIFA, los clubes tienen la obligación de ceder a los jugadores después del 13 de noviembre, situación que le permitiría a Martino tenerlos solamente un par de días antes de dar a conocer la lista definitiva. Jaime Ordiales viajó con el equipo a Girona para seguir negociando y esperan que por lo menos Jiménez esta misma semana pueda reportar.

SE CUIDAN

El cuerpo técnico del equipo mexicano no pudo observar el partido entre Arabia Saudita y Honduras, ya que los árabes, sabedores de que Argentina, Polonia y México los están observando, decidieron jugarlo a puerta cerrada y no permitieron la presencia de personal no reconocido por ellos, y parece que la próxima semana cuando enfrenten a Panamá en Abu Dhabi repetirán la misma fórmula, con el fin de no ser analizados a fondo. Su partido de despedida será el 16 de noviembre contra Croacia en Riad y ahí sí será a puerta abierta, y estará Gustavo Dezotti, el hombre elegido por Martino para seguir a los árabes.

DESCARTADO

El defensa de Los Angeles FC, Tony Leone, quedó descartado para ser parte de los sparrings que acompañarán al equipo mexicano primero en su etapa de preparación y luego en Qatar. Leone tiene doble nacionalidad y es seguido tanto por Estados Unidos como por México, pero el cuadro azteca lleva ventaja ya que lo han tenido en varias concentraciones con selecciones menores, por ello se consideró traerlo en el grupo de jóvenes citados como sparrings, sin embargo, la llegada de Los Angeles FC a la Final de la MLS complicó la situación y finalmente se decidió que el joven no viaje y se quede con el club angelino.

