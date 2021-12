Madueña, una 'piedra en el zapato' para Chivas

SIN FUNCIONAR

Una de las primeras contrataciones de Ricardo Peláez como directivo de Chivas fue la de José Madueña, a quien en su momento el dirigente llevó al América primero y posteriormente a Cruz Azul. El Guadalajara pagó casi 4 millones de dólares por el lateral derecho. A pesar de tener un contrato por varios años, Madueña no funcionó; en año y medio solamente jugó en 3 partidos y hace seis meses lo prestaron a Bravos de Juárez, donde tampoco destacó, ya que solamente participó en tres cotejos y no entra en planes para el torneo venidero.

Madueña está a punto de jugar para Tepatitlán en la Liga de Expansión en un compromiso donde la mayor parte del salario del defensor la cubrirán entre Chivas y Juárez.

REGLAS CLARAS

Las reglas para la certificación que permita a los clubes de Liga de Expansión pelear por ascender fue el tema más candente de la junta de dirigentes de Liga de Expansión, donde Mikel Arriola les explicó que antes del mes de marzo se conocerán las mismas.

En esa junta se les dejó en claro a los clubes que el tema del aforo no será un punto relevante; lo verdaderamente importante para poder ser certificado será la infraestructura económica, deportiva y administrativa, así como conocer con transparencia el origen del dinero con que se maneja cada institución, además de estados de cuenta y situación fiscal. Quedó claro en la reunión digital que si no hay por por lo menos cuatro certificados antes de iniciar el torneo, no habrá ascenso y también que si el campeón no está certificado, la posibilidad de subir sería para el siguiente en la tabla, siempre y cuando al inicio de la competencia tenga la categoría de certificado.

SOLIDARIDAD

En esa misma junta, Leones Negros, a través de su presidente Alberto Castellanos, explicó a la asamblea su problemática económica actual al tener suspendidas sus cuentas por la demanda del promotor Paulo Hernández de Top Radical Sports. Todos los dirigentes conectados en la reunión estuvieron de acuerdo en apoyar económicamente a los universitarios en lo que sea necesario hasta que se defina el caso para poder cubrir los gastos de personal administrativo que son lo que urge ahora. El maestro Castellanos agradeció el gesto de solidaridad económica de los dirigentes.

