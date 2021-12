Liga MX revelará calendario del C2022 al descanso de Final

A MARCHAS FORZADAS

Se trabaja en la Liga MX para el domingo al medio tiempo de la Gran Final poder presentar el calendario para el torneo venidero. El gran dolor de cabeza es la participación de Monterrey en el Mundial de Clubes que se juega del 3 al 12 de febrero, y por ello se pretende adelantar algún juego y posponer otros dos para que los Rayados viajen sin contratiempos. El calendario inicia el 7 de enero y tendrá dos fechas dobles, la 8 y la 15. Desde hace tiempo los calendarios ya no son espejo del torneo anterior, pero se tiene que respetar el tema de los juegos de visitante y local con relación al anterior. Se pretende aprovechar la expectación de la Final para que en la transmisión por televisión de la misma se presente el calendario para el Clausura 2022.

SIN TITULARES

Así como México no podría utilizar esta noche a ningún titular, la Selección de Chile está en las mismas condiciones y de los que iniciaron en el último encuentro eliminatorio ante Ecuador, solamente Baeza pudo ser convocado. Al no ser Fecha FIFA, el técnico Lasarte tuvo que recurrir a la liga de Chile y a la Liga MX para poder armar su nómina. Para el duelo de esta noche contra México en Austin, elementos como Vegas (Rayados), Díaz (Mazatlán), Parra (Puebla) y Baeza (Toluca) serán los más experimentados del cuadro andino que no contará con Vidal, Medel, Mena, Isla, Maripán, Sierralta, Alexis y Vargas, que son los titulares indiscutibles. El estratega uruguayo tuvo que recurrir a 13 futbolistas Sub 23 para poder completar el grupo.

ESPERAN OFERTAS

Hasta el momento Santos Laguna no ha recibido ninguna oferta por Carlos Acevedo, ni del futbol internacional, ni del mexicano. Mucho se ha dicho que el Bayer Leverkusen está interesado en el portero, pero nadie del club teutón ha establecido contacto con los laguneros para iniciar negociaciones o mínimo para preguntar por las condiciones en que podría ser negociado. Grupo Orlegi está abierto a que Acevedo pueda emigrar, siempre y cuando haya una oferta concreta. Por ahora el tema parece más de promotores para medir el terreno.

