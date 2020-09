JJ Macías, inconforme por petición de Chivas al Tri

A NEGOCIAR

El primer problema para Gerardo Torrado como director de Selecciones Nacionales se presenta con la Fecha FIFA de octubre. Chivas quiere que le convoquen solamente a un jugador para los partidos en Holanda y ya se acercó a Torrado para negociar la situación. La MLS ha solicitado que en esta ocasión no llamen a futbolistas de esa liga, ya que si los jugadores salen de Estados Unidos, al regresar tendrán que hacer una cuarentena y se perderían entre tres o cuatro partidos con sus equipos. Algunos clubes de Liga MX no están de acuerdo en que en las concentraciones de la Selección Mexicana se trabaje a doble sesión, ya que consideran que eso expone a sus futbolistas a posibles lesiones. Gerardo Torrado tendrá que negociar, aunque tienen el reglamento de FIFA de su lado en cuanto a convocatorias se refiere.

QUIERE IR

En las primeras negociaciones entre Selección Mexicana y Chivas se ha manejado el nombre de Gilberto Sepúlveda como el único rojiblanco que estará en la convocatoria de Gerardo Martino para la gira por Holanda. El motivo es que al ser defensa central zurdo el cuerpo técnico lo tiene en mente como relevo de Héctor Moreno. A José Juan Macías no le hizo gracia el enterarse que Chivas quiere que se quede a entrenar con los rojiblancos, ya que el delantero siente que esos dos partidos en Holanda podrían ser una gran vitrina para poder proyectarse en el mercado europeo.

ARGUMENTOS

El motivo por el cual Chivas no quiere ceder a sus delanteros es porque el regreso de Holanda será hasta el miércoles 14 por la noche, y por lo tanto únicamente podrían entrenar con los jugadores un par de días antes de jugar el Clásico Tapatío, y aparte el tema de la diferencia del uso horario. El no poder contar con JJ Macías, Alexis Vega y Uriel Antuna le generaría un problema a Martino, ya que tampoco tendrá a Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, y Javier Hernández, lo cual abre la posibilidad para elementos como Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Henry Martín y hasta Mauro Laínez, quién no fue llamado para el juego contra Guatemala.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAR ES TENDENCIA EN TWITTER TRAS PENALTI POLÉMICO CONTRA MAZATLÁN.