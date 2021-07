Japón, con preferencias sobre el Tri en futbol varonil

PREFERENCIAL

El trato que tiene la Selección de Japón en futbol con relación al resto de los países integrantes del Grupo A. Los nipones no están en la Villa Olímpica, a ellos les permitieron alojarse en un hotel con todo el grupo, mientras que el resto de delegaciones tuvieron que dividirse, ya que no hubo cupo para todos los integrantes del cuerpo técnico. Japón entrena en sus instalaciones siempre a la misma hora, mientras que México, Francia y Sudáfrica cada día los mandan a una cancha diferente y con los horarios que decide el Comité Organizador. A Japón le permitieron jugar dos amistosos en suelo nipón antes del inicio de Tokio 2020, mientras que para México no hubo permiso y Francia tuvo que ir a Seul a jugar contra Corea. Es evidente que están haciendo todo lo posible para que los dueños de casa se puedan meter a los Cuartos de Final.

Ante lo complicado que podría resultar hacer un viaje de Tokio a Saitama de poco más de una hora desde la Villa Olímpica, el equipo mexicano decidió no hacer reconocimiento del estadio donde se va a jugar el partido del domingo ante Japón y el último entrenamiento lo hicieron en el Inage Seaside Park, donde de acuerdo a lo poco que se pudo observar, la intención de Jaime Lozano es la de repetir el mismo equipo. El equipo mexicano saldrá a Saitama el mismo domingo a las cinco de la tarde y regresará a la villa al final del juego.

Solamente una duda tiene Jaime Lozano de cara al partido ante Japón, y esa es con los suplentes, donde el timonel tiene que mandar a cuatro jugadores a la tribuna. En el duelo pasado los elegidos fueron Jurado, Mora, Beltrán y Angulo. Por la dinámica de los nipones, el estratega mexicano analiza la posibilidad de tener en la banca como opción al Canelo Angulo, con lo cual tendría que sacrificar a alguno de los que esperaron turno contra Francia y que podría ser el lateral Vladimir Loroña. El tema lo definirá Lozano el mismo domingo en la charla técnica antes de partir a Saitama.

