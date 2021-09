Imposible por ahora implementar VAR en Liga Femenil

TODAVÍA NO

En la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol celebrada este lunes, algunos dirigentes de clubes de la rama femenil solicitaron la implementación del VAR en esta división, ya que consideran que es necesaria. En la junta se dijo que de momento es imposible, ya que hay equipos que sus partidos se transmiten solamente por redes sociales y las producciones son muy austeras, con lo cual no se podría aplicar el VAR en todos los juegos. El primer paso es unificar las transmisiones de televisión y después que cada uno de los 18 equipos aporte una cuota para el VAR, cuyo costo por año ronda los 100 millones de pesos.

NO SE CASTIGA SOLO

Los gritos de 'puto' en la Liga de las Naciones de la Concacaf y en la Copa de Oro no tendrán ninguna sanción para México, ya que esos eventos pertenecen a la Concacaf y no a FIFA, y por ende el castigo o la multa le corresponde dictarlo a Concacaf, que a su vez es la organizadora de los dos eventos y por ende decidió dejar sin ninguna sanción los gritos que se dieron en las dos competencias y hacer como que no pasó nada. La eliminatoria ya pertenece a FIFA y si en esos encuentros se presentan gritos entonces sí podría haber un nuevo castigo.

A NEGOCIAR

En poco más de dos semanas se tiene que dar la lista para la Fecha FIFA de octubre y desde ahora la Dirección de Selecciones Nacionales tiene que negociar con el Wolverhampton el tema de Raúl Jiménez. La Asociación del Futbol Argentina negoció para que en esta fecha le prestaran a los jugadores que militan en Inglaterra con el compromiso de usarlos solamente en dos partidos y luego liberarlos. El propio Gerardo Torrado estuvo en comunicación constante con Raúl Jiménez, sin embargo, los ingleses fueron contundentes argumentando que es una orden del país que se cumplan 14 días de cuarentena en el ingreso al país cuando retornen a sus clubes y esperan que el gobierno de su país les ayude para que FIFA no les quite los puntos a los equipos que se negaron a ceder jugadores.

