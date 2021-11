Hace 32 años que un DT del Tri no renuncia a su puesto

NO SE RENUNCIA

Hace 32 años fue la última ocasión que un entrenador renunció a la Selección de México y se trató de Alberto Guerra, que en 1989 decidió hacerse a un lado luego de no ver clara la situación. De ahí en adelante nadie ha renunciado, algunos como Mejía Barón, Lapuente, Bora, La Volpe y Osorio terminaron su contrato y no fueron renovados y otros como Herrera, Sven-Göran Eriksson, Vucetich, Lapuente y Chepo, entre otros, pasaron por la guillotina cuando sus resultados no fueron buenos.

En la actualidad son pocos los casos en el mundo en los cuales un entrenador renuncia a una Selección, casi todos los estrategas esperan a ser liquidados y por ende recibir el finiquito.

LA HISTORIA

El compromiso de hacer una remodelación mayor y la historia que tiene el inmueble, fueron suficientes para que el Comité Organizador del Mundial 2026 contemple al Estadio Azteca como una de las 16 sedes para la justa, a pesar de las condiciones en que se encuentra el Coloso de Santa Úrsula.

Con los requisitos actuales de FIFA, el Azteca difícilmente aprobaría, empero, los dirigentes se comprometieron a llevar a cabo una remodelación mayor en todas las áreas. El Azteca es de los pocos estadios que puede presumir de haber tenido dos Finales del mundo y eso le ayudará para poder albergar la Copa del Mundo del 2026.

LOS MEJORES

Por fin apareció la congruencia en la Comisión de Arbitraje y para los partidos de Repechaje fueron designados los silbantes que mejor actuación tuvieron a lo largo del torneo. César Ramos, Marco Antonio Ortiz, Fernando Guerrero y Fernando Hernández pitarán los juegos de recalificación como un premio por su trabajo a lo largo de las 17 jornadas.

A Luis Enrique Santander y a Pérez Durán no les alcanzó a pesar de ser de los que mas trabajo tuvieron. Seguramente para los Cuartos de Final serán tomados en cuenta y hay que recordar que para Semifinales y Final no podrán estar el “Cantante” Guerrero y el “Curro” Hernández, ya que viajan a la Copa de Arabia, con lo cual se abre la posibilidad para que silbantes como el “Gato” Ortiz y Pérez Durán puedan pelear por llegar a la Final de Liga MX junto con César Ramos.

