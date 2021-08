Gerardo Martino se quedó sin presencia en el Tri Olímpico

Durante toda la fase de preparación de la Selección Olímpica, siempre hubo gente de Gerardo Martino siguiendo el trabajo de cerca, inclusive muchas veces Norberto Scoponi estuvo integrado como parte del grupo, sin embargo, por una cuestión de cupos y de acreditaciones, para Tokio 2020 no viajó nadie del cuerpo técnico del Tata, todos se fueron a Estados Unidos a la Copa de Oro y a la ciudad nipona viajó Jaime Lozano solamente con su gente, Miguel Fuentes y Riota Rishimura como asistentes y Anibal González como preparador físico.

SE QUEDA

Buscando poder jugar el sexto partido en Tokio 2020, el lateral de Monterrey Erick Aguirre se quedó con el equipo a pesar de que el informe médico señala que el desgarro que sufrió tardará alrededor de dos semanas en sanar. El michoacano pidió quedarse con el grupo y hace trabajo de rehabilitación especial mañana y tarde con la intención de poder acelerar los tiempos de recuperación y estar en condiciones para el sábado que se juegue el sexto partido.

CONSECUENCIA

La Copa de Oro es intrascendente para México, siempre y cuando la gane y cuando eso no sucede, los técnicos en turno sufren las consecuencias. En el caso de Gerardo Martino es evidente que algo le pasó al equipo, ya que antes de la pandemia era evidente que el argentino tenía el once titular y que el equipo entendía la forma en que tenía que jugar. Desde finales del año pasado, con el partido ante Gales en Europa, el equipo evidenció una baja de juego y desde entonces no se ha podido recuperar. Muchos de los partidos que celebró desde entonces a la fecha los ganó más por detalles individuales de calidad que por futbol colectivo. No hay mucho tiempo para lamentos, la eliminatoria está a la vuelta de la esquina y el análisis de lo sucedido en Copa de Oro se tiene que hacer rápido.