FMF anunciará amistoso del Tri vs Irak para noviembre

ES LO QUE HAY

De un momento a otro quedará confirmado el partido amistoso entre México e Irak a celebrarse el 8 o 9 de noviembre en el estadio Montilivi de Girona, España. La dirección de Selecciones ha buscado un rival arabe que se parezca a Arabia Saudita y las opciones son muy pocas, tomando en cuenta que en esa fecha todavía no habrán terminado las ligas importantes del mundo y no se trata de Fecha FIFA. Irak está dispuesto a jugar con los mexicanos que tendrán que utilizar solamente a los elementos que Martino convoque de la Liga MX, ya que los europeos serán liberados por sus clubes hasta después del 10 de noviembre.

PREMIAN LEALTAD

Los nueve mil abonados que tienen las Chivas para el presente torneo tendrán un trato especial en el partido del próximo martes de entrada gratis ante Rayados, ya que cada uno recibirá dos boletos de la misma zona que tiene su abono, con lo cual automáticamente están cubiertos ya 27 mil lugares de los 46 mil que tiene el Akron y lo mismo pasará con los dueños o arrendadores de palcos que también tendrán 2 boletos por asiento pagado, aunque no de la misma zona. Entre abonados y palcos se espera que se acomoden mas de 30 entradas y el resto a partir de hoy serán distribuidas entre los aficionados que no tienen abono.

UNO SÍ Y EL OTRO NO

Se acabó el castigo para el “Gato” Marco Antonio Ortiz que fue de una sola jornada por el mal trabajo en el Clasico Tapatío, mientras que para el “Curro” Fernando Hernández la sanción continua y por segunda jornada consecutiva no es ni considerado para cuarto árbitro o Var. El error mas grande de Hernández fue no haber pitado nada en el segundo gol de Cruz Azul, con lo cual protocolariamente impedía que el VAR actuara, ya que el sistema tiene que intervenir para corregir o avalar una marcación del silbante y en el caso del “Curro” en el segundo gol celeste no marcó nada, ni gol, ni falta, por ello alteró el protocolo del VAR.

