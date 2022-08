Feyenoord y Atlético, invitados a torneo de Fuerzas Básicas

INVITADOS

El Feyenoord de Países Bajos y el Atlético de Madrid de España fueron invitados para participar en el Torneo Internacional Sub 17 de Fuerzas Básicas que inicia a partir de este jueves. En esta edición la MLS tendrá presencia con el Inter de Miami y el Seattle Sounders, mientras que por parte de la Liga MX los representantes serán: Chivas, Necaxa, Pachuca y Toluca, que son los mejores en el Torneo Sub 16. La competencia se llevará a cabo en las instalaciones del CAR y la Final está programa para celebrarse el 27 de agosto en el Estadio Azteca.

CASTIGADOS

La cuarteta arbitral del Cruz Azul vs Toluca fue suspendida por la Comisión de Arbitraje y no tendrá partido en la Fecha 9, lo mismo que el VAR por el mal trabajo realizado. Fernando Hernández, que fue el árbitro central, y Rafael López, que fue el VAR, no fueron considerados, lo mismo que los asistentes Ibrahim Martínez y Jessica Morales, así como el cuarto árbitro Mario Terrazas. El VAR fue el joven silbante Rafael López y también está castigado.

Aparte del mal trabajo, existe una acusación de que un miembro de la cuarteta arbitral insultó a un elemento de Cruz Azul. En el caso del Clásico Tapatío entre Chivas, la sanción recayó solamente en el árbitro central Marco Antonio Ortiz Nava, que no fue tomado en cuenta, mientras que el VAR de ese juego, Erick Yair Miranda, tendrá doble designación como cuarto silbante y como VAR. Otro castigado es Eduardo Galván Basulto, a quien le fue mal en el León contra Mazatlán.

PRIMERA DECISIÓN

Miguel Gamero y Christian Flores son gente de futbol de toda la vida. Miguel es hijo de Salvador Gamero, quien durante muchos años trabajó como formador en Chivas y en Selecciones Menores, mientras que Christian Flores es hijo de Efraín Flores, quien trabajó en Atlas, Chivas y Pachuca.

Christian fue parte de la generación dorada que se coronó en el Mundial Sub 17 en Perú, Flores era el portero suplente y después no pudo trascender en Primera División, por ello desde muy joven se preparó para ser entrenador. El Gama Gamero y Christian son conocidos por Jaime Ordiales, y por ello el nuevo director de selecciones decidió nombrarlos como responsables para los próximos partidos amistosos de la Selección Femenil, tomando en cuenta que ambos tienen experiencia en esa área dentro de la Femexfut, y que ahora están en el cuerpo técnico de la selección que disputa el Mundial Femenil Sub 20 en Costa Rica.

