¿Cuánto se devaluó 'Chino' Huerta en seis meses?

OTROS TIEMPOS

Hace seis meses, César 'Chino' Huerta no siguió en Mazatlán ya que los sinaloenses no quisieron pagar los 10 millones de dólares que era el costo de la opción de compra, intentaron ofertar, pero no hubo margen ya que Chivas lo quería de regreso. Hoy el “Chino” está muy cerca de ser transferido definitivamente a Necaxa y el precio sería como cuatro veces menos que el de hace seis meses. Los de Aguascalientes quieren al mediocampista y Mazatlán ha mostrado interés en caso de que no haya acuerdo entre Chivas y Necaxa.

CAMBIO DE SELECCIÓN

La Dirección de Selecciones Nacionales analiza la posibilidad de que el partido amistoso del 30 de junio en Nashville ante Honduras, lo juegue la Selección Preolímpica en lugar de la Mayor para que le sirva de preparación al equipo de Jaime Lozano y que la Mayor vaya directamente a Los Angeles para enfrentarse a Nigeria el 3 de julio.

El tema no es fácil, ya que se requiere el visto bueno de SUM, pues el contrato es con la Selección Mayor y cambiar de Selección le generaría un problema al organizador y a los patrocinadores. La Preolímpica regresará de Europa el 14 de junio, tendría 10 días de vacaciones y luego empezaría la fase final ya con un grupo de jugadores muy cercano al que viajará a Japón; por ello se piensa en que el encuentro ante Honduras en Nashville les podría venir muy bien.

SIGUE

A pesar de tener una sanción pendiente de seis partidos, Javier San Román decidió mantenerse como entrenador del Irapuato para jugar en la Liga de Expansión. San Román, como dueño, tomó la decisión de seguir como timonel. Hizo esto con la promesa de que si se vuelve a ver envuelto en otro problema de ese tipo como el de la sanción de 8 partidos, se retira como entrenador.

El joven empresario y timonel indicó que con ese árbitro que se dio el incidente ya había tenido problemas, ya que en una ocasión en un partido en Querétaro le dijo “ya vas empezar a chingar, pinche junior”.

