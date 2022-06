¿Cuándo volverán a platicar el Tata y Chicharito?

SIN NOVEDAD

Es evidente que para Gerardo Martino no es prioridad reunirse con Javier “Chicharito” Hernández y por ende no ha existido otra comunicación desde la anterior que tuvieron. En primera instancia se había pensando que el “Tata” viajara a California para juntarse con el goleador o que el delantero se moviera a alguna de las ciudades donde jugó la Selección en USA, lo cual no ocurrió. Ahora todo apunta a que la famoso plática entre entrenador y jugador será a través de un Zoom y podría ser a finales de la próxima semana.

COBERTURA

Tres medios de comunicación siguen a la Selección de Surinam y estuvieron presentes en la conferencia de prensa y en el entrenamiento del cuadro nacional. Para Surinam se trata de un partido clave que ya que quieren calificar a la Copa de Oro y para ello es fundamental terminar en primero o segundo lugar del grupo y si no sacan por lo menos el empate, prácticamente quedarían eliminados. Hace unos días en Phoenix, México se enfrentó a Uruguay y a pesar de los blasones de los charrúas, ningún medio de comunicación de ese país siguiendo a los sudamericanos.

HISTÓRICO

Por primera vez en la era de Gerardo “Tata” Martino, la Selección tuvo un entrenamiento con público en las tribunas y es que en Torreón la directiva de Santos consiguió que mil personas pudieran presenciar todo el entrenamiento y fue parte del acuerdo cuando se firmó el compromiso. La práctica fue corta, ya que el equipo había entrenado por la mañana y en el TSM solamente hicieron 30 minutos de futbol, los cuales fueron observados en su totalidad por los aficionados laguneros.

