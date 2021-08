¿Cuál fue el gran mérito de Jaime Lozano con el Tri Olímpico?

UNIDAD

Convencer a los futbolistas de jalar para el mismo lado fue el gran mérito de Jaime Lozano, un tipo extremadamente educado y que basa su trabajo en el respeto hacia los futbolistas. El reto no era fácil, ya que varios de los que vinieron a Tokio son figuras en sus equipos y Lozano logró convencerlos de la importancia de estar unidos. Jaime es tan educado, que en las conferencias de prensa, sentía pena cuando no le preguntaban nada al jugador que lo acompañaba y entonces él mismo en algún momento le daba la palabra a su futbolista. Al final del partido ante Japón, habló con Malagón y Jurado, que fueron los únicos que no jugaron, para darles una explicación.

FIN DE PROCESO

Aunque Yon de Luisa, Gerardo Torrado y Jaime Lozano se reunirán la próxima semana, el tema está decidido, toda vez que así se planeó desde un principio y el entrenador quedará libre al terminar su compromiso con la Selección Olímpica. En diciembre del 2018, Lozano llegó con el objetivo de calificar a México a Tokio 2020 y de poder obtener una medalla, el primero lo consiguió ganando el Preolímpico en Guadalajara y el segundo con el bronce en Japón. Jaime tuvo libertad para integrar su cuerpo técnico e integró a Miguel Fuentes, Nishimura y Anibal González. El próximo proceso rumbo a Paris 2024 ya inició y lo comanda Raúl Chabrand como responsable.

RETORNO

El domingo al filo de las 15:30 hrs. la Selección Olímpica regresará de Tokio, y ahí mismo en el Aeropuerto de la Ciudad de México se romperá la concentración y todo mundo tendrá que reportar con sus equipos. Hay casos de algunos futbolistas que no tuvieron vacaciones, ya que de la Liguilla del torneo pasado se fueron a la concentración de la Selección para la Liga de Naciones y después a la concentración con Selección. Todos tienen la indicación de regresar a sus clubes a la brevedad posible.