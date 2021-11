Cruz Azul, a punto de perder a Romo, Yotún y Montoya

SIN RENOVAR

La directiva de Cruz Azul en su momento no pudo llegar a un acuerdo con Orbelín Pineda para renovar contrato y el guerrerense firmó con el Celta de Vigo. Los celestes tampoco han llegado a un acuerdo con Luis Romo, cuyo compromiso vence en junio del próximo año y están a punto de perder al peruano Yoshimar Yotún, que su contrato termina en dos meses y quedará libre para contratarse al mejor postor. La dirigencia cementera no ha podido avanzar en el tema de las renovaciones y así como perdió a Orbelín se le podrían ir Yotún y Romo. Algunos movimientos que se dieron hace semanas en el Gobierno Federal afectaron la fortaleza de la dirigencia cementera que no ha podido encontrar los recursos para renovar activos y no perderlos. Walter Montoya también está cerca de concluir, aunque en el caso del argentino no existe interés en buscar una renovación.

RIESGOS

La renovación de contratos se convierte en un arma de doble filo para las directivas, ya que por un lado aseguran la permanencia de un activo y la posibilidad de poder recuperar dinero en una posible transferencia, sin embargo, por otro crean un compromiso de pagarle al futbolista el nuevo contrato con el riesgo de que el rendimiento venga a menos y que se tenga que cumplir con lo pactado. Las transferencias dentro del mercado mexicano cada vez con menos, sobre todo después de la pandemia y eso ha llevado a los clubes a tomar la decisión de ya no renovar algunos elementos mayores de 30 años y buscar firmarlos año con año o torneo tras torneo.

GRAN RELEVO

En la Fecha 7 de la Liga de Expansión, la directiva de Leones Negros le dio las gracias a Jorge Dávalos, ya que el equipo era sotanero con solamente dos puntos, por ello llegó a Alfonso Sosa que en ocho encuentros dirigidos ha conseguido 22 puntos, para tener a los universitarios en la quinta posición. Sosa ha ganado tres juegos de visitante de los de cuatro puntos y tres de local, por ello el repunte del equipo tapatío que de la mano del nuevo estratega solamente ha perdido un encuentro. Los números comprueban que Sosa conoce a la perfección esta categoría.

