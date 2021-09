Comisión se disculpó con Rayados y San Luis por 'acuchillarlos'

SE DISCULPAN

La Comisión de Arbitraje envió una carta a los clubes Monterrey y Atlético de San Luis ofreciendo disculpas por los groseros errores que cometieron contra ellos en la Fecha 8 y que no fueron capaces de observar a través del VAR. De esta forma la Comisión de Arbitraje no solo reconoce las fallas públicamente, sino que ofrece disculpas a los equipos perjudicados. Por supuesto que el reconocimiento de las fallas no sirve de nada, pero el detalle de ofrecer una disculpa cuenta. Contra San Luis el error fue no expulsar a Segovia del Puebla en el primer tiempo y contra los Rayados fue el dar por bueno el primer gol del Atlas cuando el anotador Quiñones estaba en fuera de lugar.

CIERRE

El próximo miércoles a las cinco de la tarde se cierra el periodo de pases en el futbol mexicano, lo cual significa que jugadores como Giovani dos Santos, Jair Pereira, Ventura Alvarado, Dionicio Escalante, Felipe Gallegos, Enrique Palos , Israel Jiménez y Marco Fabián, entre otros, solamente tienen algunos días para tratar de encontrar acomodo. En el mundo entero ya cerraron los registros, pero en México decidieron extender el plazo hasta el 22 de septiembre con la intención de darles oportunidad a clubes y futbolistas de tener el mayor tiempo posible. En la presente semana Atlas y Toluca registraron jugadores, los Rojinegros a Anibal Chalá y los choriceros a Pablo González en un trueque entre ambos equipos.

DESTACADO

Mientras que Sambueza y Diente López son los más destacados en la parte ofensiva después de ocho fechas, en el aspecto defensivo el mejor en este lapso es William Tesillo del León. El colombiano es el mejor en el mano a mano en defensa ganando en 17 duelos a los ofensivos y aparte el cafetalero es el futbolista de la Liga MX con más pases acertados con un total de 347. William Tesillo no solo destaca en el León, también lo hace con la Selección de Colombia donde en cada convocatoria es tomado en cuenta.

