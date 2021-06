Chicharito no estará en Copa Oro pase lo que pase

NO LO LLAMARÁ

Javier 'Chicharito' Hernández no está en los planes de Gerardo Martino para la Copa Oro, ya que la intención del entrenador argentino es la de convocar a Henry Martín y Alan Pulido como los centros delanteros para el torneo. Hace unos días Tata Martino salió a defender a sus dos delanteros y la declaración la soportará con hechos al volver a convocar a Pulido y Martín. Entre la convocatoria y el primer juego de Copa Oro, el timonel tendrá más de dos semanas para poder entrenar y el argentino piensa aprovechar ese tiempo para poder trabajar con los dos delanteros. Sigue quedando la impresión de que algo hay detrás de la no convocatoria de Chicharito.

EN USA

La concentración de México de cara a la Copa Oro se llevará a cabo en Estados Unidos, concretamente en Los Angeles. El cuerpo técnico le dio prioridad a la concentración y al trabajo y por ello se decidió que el partido del 30 en Nashville lo juegue la Selección Preolímpica para que de esa forma Gerardo Martino pueda trabajar por lo menos una semana sin interrupciones, ya que el primer duelo de preparación para Copa Oro será el 3 de julio ahí mismo en Los Angeles contra Nigeria. El equipo mexicano estará viajando entre el 24 y 25 de junio a California, ya con los elegidos para jugar la Copa Oro.

PROBLEMA EN PUERTA

América, Tigres y Rayados viven un problema con algunos jugadores extranjeros que tienen contrato y que no entran en planes de los entrenadores, ya que por los altos salarios no tienen cabida en otros clubes. Las Águilas sufren para acomodar a Renato Ibarra, mismo caso de Tigres con Julián Quiñones y Rayados con Dorlan Pabón. Los tres clubes están conscientes de que al final tendrán que poner una parte importante del salario para que vayan a otros equipos, porque ya los representantes de los jugadores no aceptan que les regalen le carta o que se de por terminado el contrato, ahora quieren que el club los finiquite y luego ellos acomodarse en otra parte, como sucedió con Ibargüen hace meses, donde las Águilas tuvieron que liquidarlo para que aceptara ir a Santos.

