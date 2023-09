Gerardo Espinoza es un técnico de mano dura que prioriza la disciplinas por sobre todas las cosas y Ricardo Cadena es un entrenador conciliador, que apuesta a ganarse la confianza del jugador.

Ante la salida de Espinoza, Andrés Lillini apostó a un estratega de condiciones diferentes y decidió que fuera Cadena el elegido para tomar el lugar del “Loco”.

Cadena llegará con un auxiliar que tiene mucha experiencia en selecciones menores, como lo es el caso del “Califas” Mario Arteaga, quien ha sido parte de varios procesos tanto con Sub 17, como con Sub 20.

SIN RITMO

En un año, Jesús 'Tecatito' Corona no ha podido acumular ni 150 minutos en partidos oficiales, por ello, el jugador y su representante aceptaron regresar a Monterrey con la intención de poder tener actividad.

En agosto del año pasado, el mexicano sufrió fractura del peroné y del ligamento del tobillo izquierdo, y de entonces a la fecha, no ha podido jugar con regularidad.

En lo que va del torneo en España, con el Sevilla apenas pudo jugar 10 minutos, por ello y ante el cierre de registros en Europa, el jugador y la gente que lo maneja aceptaron jugar para Rayados.

LE SALIÓ BARATO

Contravenir los principios de la deportividad y 'fair play' fue el motivo por el que la Comisión Disciplinaria castigó con un solo partido a Omar Mendoza de Gallos por el piquete en las partes nobles, a Juan Zapata del Atlas.

La Disciplinaria no lo consideró como agresión y le salió barato al jugador de Gallos. Por cierto, para no pasar vergüenzas, la Liga MX borró de su página esa jugada y si usted le da click en la expulsión de Mendoza, la jugada no está cargada, lo cual sorprende, ya que están todas las tarjetas amarillas y rojas, menos esa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUEDE SER OPCIÓN